CSL livre le premier vraquier autodéchargeant à batteries au monde pour soutenir les activités d’Adbri

Sydney, Nouvelle-Galles du Sud, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de transport maritime responsable, et Adbri annoncent la livraison du MV Yampu, le premier vraquier autodéchargeant au monde propulsé par batteries. Le navire a été officiellement livré au chantier naval de Jiangjiang Nanyang le 5 juin 2026 et a depuis pris la mer pour son voyage inaugural afin de commencer ses opérations pour Adbri à Birkenhead, en Australie-Méridionale.

Ce nouveau vraquier de 11 000 tonnes de port en lourd, spécialement conçu pour le transport de calcaire, représente une avancée majeure en matière de logistique maritime durable. Conçu pour transporter environ 2,7 millions de tonnes de calcaire par an pour Adbri, soit une augmentation de 35 % par rapport à son prédécesseur, le MV Yampu améliorera considérablement l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement tout en réduisant l'impact environnemental.

Équipé d’un système de propulsion hybride de pointe, le navire devrait réduire la consommation de diésel de 25 % et diminuer les émissions de type 1 de 40 % par rapport au navire qu'il remplace. D’ici 2031, le MV Yampu fonctionnera entièrement à l’électricité, ce qui permettra de réduire les émissions de plus de 90 % et d’établir une nouvelle référence en matière de transport maritime de vrac à faible empreinte carbone.

Détenu et exploité par CSL et dont l’équipage est composé de marins australiens, le MV Yampu a été optimisé pour soutenir une chaîne d’approvisionnement en calcaire entièrement intégrée pour Adbri. À son arrivée en Australie-Méridionale, le navire jouera un rôle clé dans l’approvisionnement en matières premières essentielles de manière plus fiable, plus efficace et plus durable.

Le MV Yampu est le résultat d’une étroite collaboration entre les équipes de CSL et d’Adbri, reflétant l’engagement commun des deux entreprises en faveur de l’innovation, de l’excellence opérationnelle et de la décarbonation du secteur maritime.

Groupe CSL est un fournisseur de classe mondiale de solutions maritimes complexes et le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et l’entreprise compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Afrique. CSL offre une vaste gamme de services d'expédition et de manutention et transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

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