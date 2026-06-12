Leo International Precision Health AG informiert über die Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026



Planegg / Martinsried, 12. Juni 2026 – Die Leo International Precision Health AG („LIPH” oder „die Gesellschaft”, Börsenkürzel: LEOW), eine Investment- und Holdinggesellschaft, die ein globales, integriertes und KI-gesteuertes Gesundheitsökosystem aufbaut, hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung als Präsenzveranstaltung abgehalten.

Im Rahmen der Hauptversammlung berichtete der Vorstand über die Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 sowie über die aktuelle Entwicklung und strategischen Ziele des laufenden Geschäftsjahrs. Im Mittelpunkt standen insbesondere der Aufbau des integrierten Precision-Health-Portfolios, die erfolgreiche Einbringung der ersten sechs Portfoliounternehmen sowie die geplante weitere Expansion durch zusätzliche Akquisitionen in Europa und Asien. Vorstand und Aufsichtsrat beantworteten alle Fragen in der Generaldebatte.

Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten sämtlichen Beschlussvorschlägen von Vorstand und Aufsichtsrat mit großen Mehrheiten zu.

Zu den wesentlichen Beschlüssen gehörte die Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln, durch die das Grundkapital der Gesellschaft durch die Umwandlung eines Teils der Kapitalrücklage in Grundkapital von EUR 576.000 auf EUR 106.560.000 erhöht wird. Im Rahmen der Maßnahme werden 105.984.000 neue Berichtigungsaktien an die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre ausgegeben. Das Bezugsverhältnis beträgt rund 184 neue Aktien für jede bestehende Aktie. Eine Bareinlage der Aktionärinnen und Aktionäre ist hierfür nicht erforderlich; ihre prozentuale Beteiligung am Unternehmen bleibt unverändert.

„Diese Kapitalerhöhung aus Kapitalrücklagen stellt einen weiteren wichtigen Schritt dar, um unser Kapitalmarktprofil mit der Entwicklung von LIPH zu einer führenden KI-gestützten Precision-Health-Plattform in Einklang zu bringen. Durch die Erhöhung der Anzahl ausstehender Aktien erwarten wir eine bessere Zugänglichkeit und Sichtbarkeit unserer Aktie, eine größere Reichweite innerhalb der Investment-Community sowie eine höhere Attraktivität für ein breiteres Spektrum von Investoren und strategischen Partnern. Wir sind überzeugt, dass die verbesserte Aktienstruktur unsere Wachstumsstrategie zusätzlich unterstützen und die Position von LIPH am Kapitalmarkt weiter stärken wird“, sagte Leo Wang, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Leo International Precision Health AG.

Die Stimmen entsprachen 70,19% des Grundkapitals. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2026 werden auf der Website der Gesellschaft unter https://www.liphag.com/news-events/annual-general-meeting veröffentlicht.

Über Leo International Precision Health AG

Leo International Precision Health AG („LIPH“, Börsenkürzel: LEOW) ist eine Holdinggesellschaft, die Europas erstes integriertes KI-gestütztes Gesundheitsökosystem aufbaut. Mit einem strategischen Fokus auf KI-gesteuerte Precision Health-Unternehmen in den Bereichen Healthcare Services, MedTech, HealthTech und Biotech bietet LIPH Investoren Zugang zum expandierenden asiatischen und globalen Gesundheits- und Life- Sciences-Markt. Durch Optimierung und Synergien zwischen den Beteiligungen integriert LIPH Technologie, Daten und Betriebsabläufe, um medizinische Ergebnisse und die Wertentwicklung des Portfolios zu beschleunigen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Unternehmenswebseite.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen enthalten, die auf den aktuellen Erwartungen und bestimmten Annahmen von LIPH beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Geschäftsentwicklung des Unternehmens, die Produktentwicklung und die hier gemachten Schätzungen erheblich von den hier dargestellten abweichen. Zu diesen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die Forschung und Entwicklung, das behördliche Zulassungsverfahren, der Zeitplan für Maßnahmen von Aufsichtsbehörden und anderen staatlichen Stellen, klinische Ergebnisse, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, Produktqualität, Patientensicherheit, Patentstreitigkeiten, vertragliche Risiken und Abhängigkeiten von Dritten. Die Leo International Precision Health AG übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder im Falle von Entwicklungen, die von den erwarteten abweichen, zu korrigieren. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der LIPH dar. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren der LIPH erfolgen, noch ist ein solches beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Rechtsordnungen verbreitet werden, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten wäre.

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