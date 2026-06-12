Aduro Clean Technologies gibt den Abschluss einer garantierten öffentlichen Emission im Wert von 15,54 Millionen Dollar bekannt

LONDON, Ontario, June 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute den Abschluss seiner garantierten öffentlichen Emission in den USA und Kanada (den „Börsengang“) von 1.028.645 Stammaktien zu einem Preis von 15,20 US-Dollar (21,20 kanadische Dollar) pro Stammaktie bekannt gegeben, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von 15.635.404 US-Dollar vor Abzug von Emissionsrabatten und Emissionskosten einbringt.

Canaccord Genuity fungierte im Zusammenhang mit dem öffentlichen Börsengang als alleiniger Konsortialführer und Vertreter der verschiedenen Konsortialbanken.

Aduro beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Börsengang für Ausgaben im Zusammenhang mit der Planung, Konstruktion und dem Bau seiner einzigartigen Demonstrationsanlage im industriellen Maßstab (die „FOAK-Anlage“), für laufende Forschungs- und Entwicklungskosten sowie den Restbetrag für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

Der Börsengang erfolgte gleichzeitig in den Vereinigten Staaten und in den kanadischen Provinzen British Columbia und Ontario gemäß einer wirksamen Rahmenregistrierungserklärung auf Formular F-10 in seiner geänderten Fassung (Aktenzeichen 333-292023), das zuvor bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „ SEC”) am 15. Dezember 2025 eingereicht wurde und mit der Einreichung wirksam wurde, sowie auf den kanadischen Basisprospekt der Gesellschaft in Kurzform vom 15. Dezember 2025, ergänzt durch den Prospektnachtrag vom 10. Juni 2026.

Der Basisprospekt und der Prospektnachtrag im Zusammenhang mit dem Börsengang wurden bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in British Columbia und Ontario sowie bei der SEC in den Vereinigten Staaten eingereicht und sind kostenlos über die Unternehmensprofile auf SEDAR+, das von den Canadian Securities Administrators unter www.sedarplus.ca betrieben wird, sowie auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov einsehbar. Exemplare des Prospektnachtrags und des dazugehörigen Basisprospekts sind auch bei Canaccord Genuity LLC, Attn: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, MA 02109, oder per E-Mail unter prospectus@cgf.com erhältlich.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf Wertpapiere des Unternehmens dar; diese Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von der Registrierungspflicht vorliegt; ebenso wenig darf ein Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf von Wertpapieren des Unternehmens in einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Alle in dieser Pressemitteilung aufgeführten Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadische Dollar. Der Börsengang wurde von der Toronto Stock Exchange („TSX“) unter Vorbehalt genehmigt und unterliegt weiterhin lediglich den üblichen Bedingungen der TSX nach Abschluss der Transaktion.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den wesentlichen Faktoren und Annahmen, die der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, gehören die Einschätzung und Überzeugung des Unternehmens hinsichtlich der aktuellen Marktbedingungen, genehmigte Geschäftspläne und behördliche Genehmigungen in Bezug auf die FOAK-Anlage und andere Pilotanlagen, kontinuierliche Fortschritte bei den Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die Ergebnisse laufender Testarbeiten zur technologischen und prozesstechnischen Verbesserung, die Erfahrungen des Unternehmens mit den Aufsichtsbehörden sowie das Anhalten positiver wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie „planen“, „möglicherweise“, „deuten darauf hin“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „glauben“, „könnte“, „wird“, „falls“, „voraussehen“ und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sollen damit zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Hinweise auf die vom Unternehmen geplante Verwendung des Nettoerlöses aus dem Börsengang sowie Aussagen zu den endgültigen behördlichen Genehmigungen für den Börsengang und deren voraussichtlichem Erhalt. Diese Aussagen stellen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung dar und unterliegen bestimmten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, zählen unter anderem Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Faktoren, die zu Änderungen bei der vom Unternehmen vorgesehenen Verwendung der Erlöse führen, einschließlich solcher, die sich auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich seiner FOAK-Anlage oder anderer Pilotanlagen auswirken könnten. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden ausführlicher im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Basisprospekts des Unternehmens, im Prospektnachtrag, in der Erörterung und Analyse der Geschäftsführung sowie im Jahresinformationsformular vom 27. August 2025 beschrieben, die jeweils auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas, vorgeschrieben.

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