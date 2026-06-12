À la clôture de son offre publique, Aduro Clean Technologies annonce la levée de 15,54 millions de dollars

LONDON, Ontario, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société spécialisée dans les technologies propres qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables pour les transformer en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce ce jour la clôture de son offre publique souscrite aux États-Unis et au Canada, ci-après (« L’Offre publique »), pour 1 028 645 actions ordinaires au prix de 15,20 dollars américains (21,20 dollars canadiens) chacune, représentant un produit brut de 15 635 404 dollars américains pour la Société avant déduction des commission de souscription et des frais liés à l’offre.

Canaccord Genuity a joué le rôle de chef de file unique représentant exclusif du syndicat de preneurs fermes participant à l’Offre publique.

Aduro entend utiliser le produit net de l’Offre publique pour financer les dépenses liées à la conception, à l’ingénierie et à la construction de sa première usine industrielle de démonstration à l’échelle commerciale (« l’Usine FOAK » — Usine First-Of-A-Kind), pour poursuivre ses activités de recherche et développement, ainsi que pour les besoins généraux et le fonds de roulement de l’entreprise.

L’Offre publique a été réalisée de manière concomitante aux États-Unis et dans les provinces canadiennes de Colombie-Britannique et d’Ontario conformément à une déclaration d’enregistrement préalable sur le formulaire F-10 en vigueur, telle que modifiée (dossier n° 333-292023), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et entrée en vigueur le 15 décembre 2025, ainsi qu’au prospectus initial abrégé canadien de la Société daté du 15 décembre 2025, tel que complété par le supplément au prospectus daté du 10 juin 2026.

Le prospectus initial et le supplément au prospectus relatifs à l’Offre publique ont fait l’objet d’un dépôt auprès des Autorités en valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l’Ontario et auprès de la SEC aux États-Unis. Ils sont disponibles gratuitement en consultant les profils de la Société sur le site SEDAR+ géré par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la SEC à l’adresse www.sec.gov, le cas échéant. Des exemplaires du supplément au prospectus et du prospectus initial pourront également être obtenus à l’adresse suivante : Canaccord Genuity LLC, Attn: Syndication Department, 1 Post Office Square, 30th Floor, Boston, MA 02109, ou par e-mail à l’adresse suivante : prospectus@cgf.com.

Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat des titres de la Société. De même, ces titres ne sauraient être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement préalable ni dispense des exigences d’enregistrement applicables, et toute offre, sollicitation ou vente de titres de la Société dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans enregistrement préalable ni autorisation légale en vertu des lois correspondantes sur les valeurs mobilières est formellement interdite.

Tous les calculs de conversion de devises mentionnés dans ce communiqué sont fondés sur le taux de change publié par la Banque du Canada le 9 juin 2026, soit 1 $ US = 1,3947 $ CA. L’Offre publique a été approuvée sous condition par la Bourse de Toronto (« TSX ») et reste soumise uniquement aux conditions habituelles de la TSX postérieures à la clôture.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières, ainsi que des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). Toutes les déclarations, autres que celles relevant de faits historiques apparaissant dans ce communiqué de presse, constituent des déclarations prospectives. Les principaux facteurs et hypothèses utilisés pour élaborer les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse comprennent les éléments suivants : notre compréhension et notre conviction quant aux conditions actuelles du marché, les plans d’affaires approuvés et les autorisations réglementaires concernant l’usine FOAK et d’autres usines pilotes, la poursuite de résultats positifs en matière de recherche et développement, les résultats de nos essais visant à améliorer les technologies et les procédés, l’expérience de la Société avec les autorités réglementaires, et le maintien de conditions économiques favorables. Lorsqu’ils sont utilisés dans le présent communiqué, des termes tels que « prévoit », « potentiel », « indique », « s’attend à », « a l’intention de », « croit », « pourrait », « prépare », « si », « anticipe », et des expressions de même sens caractérisent les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives se rapportent, sans s’y limiter, à l’usage que la Société entend faire du produit net de l’Offre, aux autorisations réglementaires définitives de l’Offre publique et aux perspectives d’obtention de ces autorisations. Les déclarations prospectives ne sont aucunement garantes de performances futures et induisent des risques, des hypothèses et des incertitudes difficilement prévisibles. Les facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des attentes qui y sont exprimées comprennent notamment, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés à des facteurs entraînant des modifications de l’utilisation prévue des produits par la Société, y compris ceux susceptibles d’affecter les attentes de la Société concernant son usine FOAK ou d’autres usines pilotes. Ces facteurs, à l’image d’autres risques et incertitudes, sont repris plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus initial, du supplément au prospectus, du rapport de gestion et des analyses des résultats et de la notice annuelle en date du 27 août 2025, le tout disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca et sur EDGAR à l’adresse www.sec.gov. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont uniquement valables à leur date de publication. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois applicables l’exigent, notamment les lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada et aux États-Unis.

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a55c344-bdb5-494c-a57d-6bf7db9c268e