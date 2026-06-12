Tenue du Forum sino-allemand de Pékin pour la coopération et le développement industriels – China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2026

PÉKIN, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum sino-allemand de Pékin pour la coopération et le développement industriels – China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2026 a débuté le 25 mai au Centre international de conférences et d’expositions sino-allemand, dans le district de Shunyi, à Pékin. Placé sous le thème « Innovation conjointe • Développement intégré », cet événement est coorganisé par le gouvernement populaire du district de Shunyi (Shunyi District People’s Government) et le Sénat économique européen (European Senate of Economy). Il est initié conjointement par le International Cooperation Center (ICC) de la National Development and Reform Commission (NDRC). Il a réuni plus de 400 participants chinois et internationaux, dont près de 100 personnalités politiques et économiques, ainsi que des dirigeants d’entreprises « champions cachés » (Hidden Champions) d’Allemagne et d’autres pays d’Europe.

Lors de la cérémonie d’ouverture, des représentants de la NDRC et du gouvernement municipal de Pékin (Beijing Municipal Government), ainsi que Walter Döring, président du Sénat économique européen, et Gong Zongyuan, secrétaire du Comité du Parti communiste chinois du district de Shunyi, ont pris la parole. Au cours du forum, le 2026 China-Germany Hidden Champions Open Cooperation Report (Rapport 2026 « Champions cachés » sur la coopération ouverte entre la Chine et l’Allemagne) a été publié conjointement par l’ICC de la NDRC et le DEZ German European Centre for SME Cooperation in China. Publiée pour la troisième année consécutive, cette série de rapports fournit des références stratégiques et professionnelles pour la coopération industrielle sino-allemande. Les anciens ministres allemands Volker Wissing et Brigitte Zypries ont prononcé des discours d’ouverture.

Un guichet de services publics « Chine-Allemagne (Chine-Europe) TBT » a été inauguré sur place pour proposer aux entreprises des services tels que des consultations techniques et juridiques. Six projets industriels allemands (européens) ont été signés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs, la fabrication intelligente et les matériaux liés à l’énergie hydrogène. Huit partenaires industriels de la Zone pilote de démonstration de coopération économique et technologique sino-allemande de Pékin (BCGP-IP) ont été désignés. Il se concentreront sur la biomédecine, la décarbonisation et l’efficacité énergétique, ainsi que sur le transfert de technologies, afin d’offrir des services de soutien pour l’introduction de projets de coopération sino-allemands (sino-européens) dans la zone, en vue d’un développement ultérieur.

Le Forum a innové en créant un système événementiel multidimensionnel « N+1+N », permettant de passer d’échanges et de mises en relation ponctuels à une offre de services complète. Cette édition comportait également six événements thématiques parallèles : une table ronde sino-allemande sur les PME, un dialogue sur les « champions cachés » avec des PME de pointe, la promotion de l’industrie automobile et des écoports, une session sur l’industrie pharmaceutique et la santé, ainsi qu’un dialogue sino-italien sur l’innovation et la coopération commerciales.

Véritable porte d’entrée de l’ouverture de Pékin, le district de Shunyi accueille près de 1 000 entreprises à capitaux étrangers et quelque 10 000 résidents étrangers. À l’avenir, il continuera d’approfondir sa coopération avec l’Allemagne et l’Europe dans son ensemble, en renforçant son image de marque de référence : « Shunyi, pionnier de la coopération sino-allemande (sino-européenne) ».

Source : China-Germany (China-Europe) Hidden Champions Forum 2026