Brunswick Exploration annonce les résultats de son assemblée générale annuelle

MONTRÉAL, 12 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Brunswick Exploration inc. (« BRW » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer les résultats de son assemblée générale annuelle (« AGA ») des actionnaires tenue le 11 juin 2026. Les actionnaires détenant un total de 88 315 188 actions ordinaires de la Société ont assisté à l'AGA en personne ou étaient représentés par procuration, ce qui représente environ 31,27 % des 282 392 131 actions ordinaires émises et en circulation.

André Le Bel, Amy Satov et Robert Wares ont été réélus au sein du conseil d’administration. Steven Bowles et Isabelle Cadieux rejoignent le conseil en tant que nouveaux administrateurs. Pierre Colas et Jeffrey Hussey ne se sont pas présentés à la réélection lors de l’AGA et, en conséquence, ont cessé d’occuper leurs fonctions d’administrateurs à la clôture de l’assemblée. Le conseil tient à les remercier pour leur précieuse contribution au cours de leur mandat.

Les actionnaires ont également approuvé la réélection de Raymond Chabot Grant Thornton LLP en tant que vérificateurs pour l'exercice financier en cours.

Attribution d’UADs

La Société annonce également qu’elle a attribué 572 289 unités d’actions différées (« UADs ») à ses administrateurs non-membres de la direction, conformément au Régime d’unités d’actions différées de la Société disponible sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca en paiement de leur rémunération d’administrateurs. Les UADs ont été attribuées sur la base de leur juste valeur marchande de 0,166 $ par UAD et seront acquises un an à compter de leur date d’attribution.

À propos d’Exploration Brunswick inc.

BRW est une société d’exploration minière basée à Montréal et inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « BRW ». La Société se consacre à la prospection du lithium au Canada, un métal essentiel nécessaire à la décarbonation et à la transition énergétique mondiales. La Société agrandit rapidement le plus vaste portefeuille de propriétés riches en lithium au Canada, au Groenland et en Arabie saoudite soutenu par son projet Mirage, l’une des plus importantes estimations de ressources minérales présumées de lithium dans la roche dure non développée des Amériques.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

Killian Charles, président et chef de la direction (info@BRWexplo.com)