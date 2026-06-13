Le KFSH met en avant l'IA de confiance comme socle de la transformation évolutive des soins de santé au salon HLTH Europe 2026

RIYAD, Arabie saoudite, 13 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) profitera de sa participation au salon HLTH Europe 2026, du 15 au 18 juin à Amsterdam, pour transmettre un message clair : l’intelligence artificielle dans le secteur de la santé ne pourra se développer à grande échelle que lorsque les institutions seront en mesure de prouver qu’elle est sûre, fiable, réglementée et qu’elle bénéficie de la confiance des cliniciens et des patients.

En tant que sponsor, le KFSH participera à l’atelier intitulé « IA, confiance et impact humain : ce que le secteur de la santé et les marques mondiales peuvent apprendre les uns des autres », qui examinera comment l’IA évolue au-delà de l’automatisation vers une prise de décision plus responsable et centrée sur l’humain. Cette discussion s’inscrira dans la lignée de l’approche adoptée par le KFSH en matière d’intégration de l’IA, selon laquelle la technologie n’est intégrée aux processus cliniques et opérationnels qu’après avoir été testée pour garantir sa précision, sa fiabilité et sa sécurité.

Créé en 2019, le Centre for Healthcare Intelligence du KFSH a contribué au développement de 20 applications d’IA déployées localement dans les domaines de l’analyse d’images médicales, de la gestion des flux de patients, de l’optimisation des ressources et de l’amélioration de l’expérience patient. Ces applications ont permis d’accélérer les diagnostics, d’améliorer la planification des traitements et de renforcer les capacités de prévision tant pour le fonctionnement de l’hôpital que pour les besoins des patients.

Le KFSH a également mis en œuvre l’IA dans le cadre de la gestion opérationnelle grâce à son centre de coordination des flux de patients et des capacités, qui a mené plus de 170 000 interventions depuis sa création, réduisant ainsi le temps d’attente moyen pour obtenir un lit de 32 heures à 6 heures et diminuant les délais aux urgences. Ces résultats démontrent que l’IA de confiance n’est pas seulement une prouesse technique, mais un facteur concret permettant d’offrir des soins plus sûrs, plus rapides et mieux adaptés aux besoins.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 12e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde en 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Il a également été classé par Newsweek parmi les World’s Best Hospitals 2026 (meilleurs hôpitaux du monde), les World’s Best Smart Hospitals 2026 (meilleurs hôpitaux intelligents) et les World’s Best Specialized Hospitals 2026 (meilleurs hôpitaux spécialisés).

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