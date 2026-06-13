L’EAACI appelle à une « Vision Zéro » pour un avenir libéré du fardeau des allergies et de l’asthme

ZURICH, 13 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les maladies allergiques continuent de toucher des centaines de millions de personnes dans le monde et exercent une pression croissante sur les systèmes de santé, l’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) appelle à une nouvelle ambition en matière de santé mondiale intitulée « Vision Zéro, un avenir libéré du fardeau des allergies et de l’asthme ».

Cette vision constituera le thème central du Congrès annuel 2026 de l’EAACI, organisé à Istanbul, en Turquie, du 12 au 15 juin 2026. L’événement réunira des milliers de cliniciens, chercheurs et professionnels de santé venus échanger sur les avancées scientifiques les plus récentes et sur les perspectives de prise en charge de l’allergie et de l’asthme.

Plutôt que de considérer les maladies allergiques et respiratoires comme un défi de santé publique inévitable et croissant, l’EAACI estime que l’innovation scientifique, les stratégies de prévention et une action politique coordonnée peuvent réduire considérablement l’impact sur les individus, leurs familles et la société.

« La Vision Zéro traduit notre détermination à dépasser la prise en charge des maladies pour nous orienter vers leur prévention et la réduction de leur impact » a déclaré María Torres, Présidente de l’EAACI. Elle a ensuite ajouté : « Les progrès scientifiques dont nous sommes témoins aujourd’hui nous donnent des raisons d’être ambitieux. Grâce à la collaboration entre la recherche, la pratique clinique et la santé publique, nous pouvons œuvrer à un avenir où les allergies et l’asthme ne limiteront plus la vie de millions de personnes ».

Le Congrès mettra en avant les dernières avancées en matière de recherche et les développements cliniques dans les domaines de l’immunothérapie, des facteurs environnementaux et génétiques, des technologies de santé numériques, de la médecine de précision et des approches préventives. Les discussions porteront également sur l’équité en matière de santé et sur la nécessité de garantir que les avancées dans la prise en charge des allergies et de l’asthme soient accessibles aux patients du monde entier.

Les maladies allergiques comptent parmi les affections chroniques les plus répandues dans le monde. Leur prévalence ne cesse d’augmenter dans de nombreuses régions. Leur impact dépasse le seul secteur de la santé, il touche également l’éducation, la productivité, la qualité de vie et le bien-être mental. Dans ce contexte, l’initiative « Vision Zéro » de l’EAACI vise à encourager une réflexion à long terme sur ce qu’il est possible de réaliser lorsque les découvertes scientifiques s’accompagnent d’une mise en œuvre efficace et d’un soutien politique.

« Le concept de cette initiative nous invite à repenser notre manière de voir les choses », a précisé André Moreira, Vice-président des Congrès de l’EAACI. Il a ajouté : « Vision Zéro encourage la communauté de l’allergologie à se concentrer non seulement sur le traitement de la maladie, mais également sur la prévention, la réduction de son impact, et la création d’environnements plus sains pour les générations futures ».

Située au carrefour de l’Europe et de l’Asie, Istanbul offrira un cadre approprié à la collaboration internationale et à l’échange des connaissances. Le Congrès devrait réunir des experts du monde entier afin d’accélérer les progrès vers un avenir où le fardeau des allergies et de l’asthme sera considérablement allégé.

À propos de l’EAACI

L’European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) est la principale organisation professionnelle dédiée à l’excellence en matière d’allergologie et d’immunologie. L’EAACI œuvre à l’amélioration de la santé des personnes atteintes de maladies allergiques grâce à la recherche, à la formation, aux actions de sensibilisation et à la promotion d’une prise en charge des patients de haute qualité.

Contact presse : communications@eaaci.org