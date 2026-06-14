KFSH met en avant une IA centrée sur l’humain comme la voie vers de meilleurs soins au HLTH Europe 2026

RIYADH, Arabie saoudite, 14 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au HLTH Europe 2026 à Amsterdam, du 15 au 18 juin, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) soulignera le fait que la valeur de l’intelligence artificielle dans les soins de santé est mesurée non seulement par sa complexité technologique seule, mais aussi par sa capacité à offrir plus de temps aux cliniciens, de meilleures expériences aux patients et une capacité accrue aux systèmes de santé, pour délivrer des soins spécialisés.

En tant que du HLTH Europe 2026, le KFSH participera à l'atelier « AI, Trust & Human Impact: What Healthcare and Global Brands Can Learn From Each Other » (IA, confiance et impact humain : les leçons que les marques de soins de santé et mondiales peuvent tirer les unes des autres). La session explorera comment l’IA peut renforcer la personnalisation, l’engagement responsable, la confidentialité et la confiance en améliorant la qualité de l’interaction humaine dans les environnements de soins.

L’expérience du KFSH montre à quel point l’IA centrée sur l’humain peut réduire le fardeau opérationnel tout en rendant l’approche clinique plus précise. Ses technologies d’IA générative développées localement ont été conçues pour analyser des volumes importants de dossiers de patients, de comptes-rendus cliniques, de politiques hospitalières et de données de flux de patients, aidant ainsi les médecins et les administrateurs à accéder aux informations pertinentes plus rapidement et à perdre moins de temps sur les tâches administratives.

L’hôpital a également appliqué l’IA à la gestion du flux de patients et des capacités, ce qui permet une surveillance en temps réel, une anticipation de la demande et des interventions accélérées dans les parcours de soins. Ces outils ont contribué à raccourcir les délais d’attente, à améliorer l’utilisation des ressources et à dispenser des soins plus réactifs, prouvant ainsi que l’IA centrée sur l’humain peut soutenir les résultats des patients et la performance des cliniciens.

Les environnements de soins intelligents de KFSH reflètent d’autant plus cette approche. Le premier service de neurosciences intelligentes du Moyen-Orient combine surveillance avancée, alertes intelligentes, intégration sécurisée de la télémédecine et conception axée sur le patient pour favoriser une intervention précoce tout en veillant à la confidentialité, la dignité et la sécurité.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 12e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde en 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Il a également été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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