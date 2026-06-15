Communiqué de presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 15 juin 2026

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Dassault Systèmes place avec succès 1 milliard d’euros d’obligations et refinance sa ligne de crédit revolving

Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), notée A (stable) par S&P Global Ratings, annonce le succès d’une émission obligataire largement sursouscrite par des investisseurs institutionnels. L’Entreprise a également renouvelé sa ligne de crédit revolving arrivant à échéance en octobre 2026.

Pascal Daloz, Président-Directeur Général de Dassault Systèmes, commente :

« L’IA industrielle atteint un point d’inflexion.

Dans toutes les industries, les entreprises passent de l’expérimentation de l’intelligence artificielle à des opérations pilotées par l’IA. Cette transformation requiert bien plus que les grands modèles de langage (LLM) : elle repose sur une compréhension scientifique des produits, des processus, de la biologie, des matériaux et des systèmes de production.

Dassault Systèmes bâtit précisément cette fondation depuis des décennies. Nos jumeaux virtuels et nos modèles du monde industriels intègrent le savoir et le savoir-faire du monde réel, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’applications IA fiables, évolutives et opérationnelles.

La forte demande des investisseurs pour cette opération atteste de leur confiance dans notre stratégie à long terme et dans notre capacité à déployer ces solutions à grande échelle. Grâce à ce financement, nous accélérons nos investissements dans les 3D UNIV+RSES, progressons dans notre plan d’action en matière d’IA industrielle, et étendons notre rayonnement mondial.

Nous imaginons un avenir où chaque produit, chaque processus et, in fine, chaque industrie, sera alimenté par un jumeau virtuel et l’IA. Dassault Systèmes façonne cet avenir dès aujourd’hui. »

Détails de l'émission obligataire et du refinancement de la ligne de crédit revolving

Les caractéristiques de l’émission obligataire en une seule tranche sont les suivantes : obligation senior non sécurisée d’une durée de 5 ans pour un montant nominal total de 1 milliard d’euros, avec un coupon annuel de 3,375% à échéance le 16 juin 2031 (code ISIN : FR0014019147).

Le produit d’émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de l’Entreprise, dont le refinancement des obligations de 900 millions d’euros au taux de 0,125% arrivant à échéance en septembre 2026. Les obligations ont obtenu la note A de S&P Global Ratings, en ligne avec la notation de Dassault Systèmes, et seront cotées sur Euronext Paris à compter du 16 juin 2026.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, MUFG, et Société Générale sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux. Bank of America, CIC, Deutsche Bank, HSBC, ING, JP Morgan et Natixis sont intervenus en tant que teneurs de livres associés.

En parallèle, Dassault Systèmes annonce le refinancement de sa ligne de crédit revolving pour un montant total de 750 millions d’euros, arrivant à échéance en octobre 2026. Cette nouvelle facilité porte sur une durée initiale de cinq ans à échéance en juin 2031, avec deux options de prolongation d’un an chacune. Elle intègre une facilité de swingline de 250 millions d’euros ainsi qu’une option d’extension (accordion) pouvant porter son montant jusqu’à 500 millions d’euros supplémentaires. Cette opération a également été largement sursouscrite par un pool de banques historiques.

Calendrier financier

Résultats du deuxième trimestre 2026 : 23 juillet 2026

Résultats du troisième trimestre 2026 : 28 octobre 2026

Capital Markets Day : 17 novembre 2026

Résultats du quatrième trimestre 2026 : 3 février 2027

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