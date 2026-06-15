Sampo Oyj, pörssitiedote, 15.6.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 24/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 24 (8.6.2026 - 12.6.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|8.6.2026
|9.6.2026
|10.6.2026
|11.6.2026
|12.6.2026
|Viikko 24/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|5 189
|792
|1 476
|1 920
|4 457
|13 834
|Keskihinta
|8,88
|8,97
|8,94
|9,02
|9,07
|8,97
|CEUX
|Volyymi
|150 799
|46 126
|93 364
|17 928
|109 480
|417 697
|Keskihinta
|8,88
|8,94
|8,97
|9,04
|9,06
|8,96
|TQEX
|Volyymi
|43 251
|14 496
|24 784
|8 659
|35 239
|126 429
|Keskihinta
|8,88
|8,95
|8,97
|9,03
|9,06
|8,97
|XHEL
|Volyymi
|254 566
|84 211
|148 236
|48 853
|245 154
|781 020
|Keskihinta
|8,88
|8,94
|8,97
|9,04
|9,06
|8,97
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|453 805
|145 625
|267 860
|77 360
|394 330
|1 338 980
|Keskihinta
|8,88
|8,94
|8,97
|9,03
|9,06
|8,97
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 11 553 833 Sammon A-osaketta, mikä on 0,44 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
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www.sampo.com
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