Sampo Oyj, pörssitiedote, 15.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 24/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 24 (8.6.2026 - 12.6.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen

osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 8.6.2026 9.6.2026 10.6.2026 11.6.2026 12.6.2026 Viikko 24/2026, yhteensä AQEU Volyymi 5 189 792 1 476 1 920 4 457 13 834 Keskihinta 8,88 8,97 8,94 9,02 9,07 8,97 CEUX Volyymi 150 799 46 126 93 364 17 928 109 480 417 697 Keskihinta 8,88 8,94 8,97 9,04 9,06 8,96 TQEX Volyymi 43 251 14 496 24 784 8 659 35 239 126 429 Keskihinta 8,88 8,95 8,97 9,03 9,06 8,97 XHEL Volyymi 254 566 84 211 148 236 48 853 245 154 781 020 Keskihinta 8,88 8,94 8,97 9,04 9,06 8,97 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 453 805 145 625 267 860 77 360 394 330 1 338 980 Keskihinta 8,88 8,94 8,97 9,03 9,06 8,97

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä



Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 11 553 833 Sammon A-osaketta, mikä on 0,44 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Sampo Oyj:n puolesta,

Morgan Stanley Co. International plc





Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta

Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja

puh. 010 516 0032





Jakelu:

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