Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 24/2026

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Sampo Oyj, pörssitiedote, 15.6.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 24/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 24 (8.6.2026 - 12.6.2026) seuraavasti:      

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen
osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*		Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  8.6.20269.6.202610.6.202611.6.202612.6.2026Viikko 24/2026, yhteensä
AQEUVolyymi5 1897921 4761 9204 45713 834
Keskihinta8,888,978,949,029,078,97
CEUXVolyymi150 79946 12693 36417 928109 480417 697
Keskihinta8,888,948,979,049,068,96
TQEXVolyymi43 25114 49624 7848 65935 239126 429
Keskihinta8,888,958,979,039,068,97
XHELVolyymi254 56684 211148 23648 853245 154781 020
Keskihinta8,888,948,979,049,068,97
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi453 805145 625267 86077 360394 3301 338 980
Keskihinta8,888,948,979,039,068,97

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               


Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 11 553 833 Sammon A-osaketta, mikä on 0,44 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

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