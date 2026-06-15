Intravacc und SynphaBase geben strategische Partnerschaft zur Förderung der Entwicklung von Konjugatimpfstoffen bekannt

Die Unternehmen werden ihr komplementäres Fachwissen in den Bereichen synthetische Oligosaccharide, Entwicklung von Konjugationsverfahren und GMP-konformer Impfstoffherstellung bündeln, um Partner bei der Entwicklung von Konjugatimpfstoffen der nächsten Generation zu unterstützen

SynphaBase verfügt über fundiertes Fachwissen in der Glykochemie sowie in der Anwendung, Herstellung, Lieferung und regulatorische Unterstützung bei synthetischen Oligosacchariden für die Entwicklung von Konjugatimpfstoffen



Intravacc bringt bewährte Kompetenzen in der Entwicklung von Konjugationsverfahren, der Skalierung und der GMP-konformen Herstellung von Konjugatimpfstoffen ein



Die Partnerschaft bietet Impfstoffentwicklern einen optimierten Weg von der Beschaffung synthetischer Oligosaccharide über die Entwicklung von Konjugationsverfahren bis hin zur klinischen Herstellung





BILTHOVEN, Niederlande, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc, ein weltweit führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Biologika spezialisiert hat, und SynphaBase AG, ein Schweizer Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Glykochemie und der Synthese komplexer Moleküle, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Entwicklung und Bereitstellung von Konjugatimpfstoffen zu unterstützen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft werden die Unternehmen ihre komplementären Kompetenzen gemeinsam Dritten anbieten, die Konjugatimpfstoffe entwickeln, sowie ausgewählten internen Impfstoffprogrammen von Intravacc nach Ermessen von Intravacc zur Verfügung stellen. Die Zusammenarbeit soll den Kunden Zugang zum Know-how von SynphaBase im Bereich synthetischer Oligosaccharide sowie zu den Kompetenzen von Intravacc in den Bereichen Entwicklung von Konjugationsverfahren, Scale-up und GMP-konforme Herstellung bieten.

Ivo Lemmens, Managing Director von Intravacc, sagt:

„Wir freuen uns, unsere strategische Partnerschaft mit SynphaBase bekannt zu geben. Durch die Kombination der Fachkompetenz von SynphaBase im Bereich synthetischer Oligosaccharide mit den Kompetenzen von Intravacc bei der Entwicklung von Konjugationsverfahren und der GMP-konformen Impfstoffherstellung möchten wir Impfstoffentwicklern einen integrierten und effizienten Entwicklungsweg für Konjugatimpfstoffe bieten.“

Arthur Bodenmüller, CEO von SynphaBase, fügt hinzu:

„SynphaBase freut sich über die Partnerschaft mit Intravacc, um unsere sich ergänzenden Stärken in den Bereichen Glykochemie und Impfstoffentwicklung zu bündeln. Synthetische Oligosaccharide sind eine wichtige Basistechnologie für moderne Konjugatimpfstoffe, und diese Zusammenarbeit wird Entwicklern Zugang zu Fachwissen, Materialien und Produktionsunterstützung ermöglichen, die für die Weiterentwicklung vielversprechender Impfstoffkandidaten erforderlich sind.“.

Diese Partnerschaft vereint die komplementären Stärken beider Unternehmen. Intravacc bringt sein technisches Know-how, seine Anlagen und Kapazitäten in den Bereichen Prozessentwicklung für die Antigenkonjugation, Scale-up sowie GMP-konforme Produktion und Lieferung von Konjugatimpfstoffen ein. SynphaBase ergänzt dies durch seine Fachkompetenz in den Bereichen Anwendung, Herstellung, Lieferung und regulatorische Unterstützung bei synthetischen Oligosacchariden, die in der Forschung, der klinischen Entwicklung sowie der Herstellung und Lieferung von Konjugatimpfstoffen zum Einsatz kommen.

Im Rahmen dieser Partnerschaft kann SynphaBase Intravacc als bevorzugten CDMO für Dienstleistungen im Bereich Konjugatimpfstoffe bewerben, während Intravacc SynphaBase als bevorzugten Lieferanten im Rahmen relevanter interner oder kundenseitiger Konjugatimpfstoffprogramme positionieren kann. Die Partnerschaft ist nicht exklusiv, und den Kunden steht es frei, die Produkte und Dienstleistungen auszuwählen, die ihren Entwicklungsanforderungen am besten entsprechen.

Die Zusammenarbeit spiegelt das gemeinsame Bestreben wider, eine schnellere und effizientere Entwicklung von Konjugatimpfstoffen zu ermöglichen, indem die Versorgung mit hochwertigen synthetischen Oligosacchariden mit Fachwissen in den Bereichen Konjugation und GMP-konforme Herstellung verbunden wird.

Über Intravacc

Intravacc ist ein weltweit führender CDMO-Anbieter, der sich auf die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und Biologika für Partner aus der Biotech- und Pharmabranche spezialisiert hat. Mithilfe seiner Plattformen für Zellkultur, Bakterienkultur und Konjugation sowie seiner umfassenden GMP-Kompetenzen unterstützt Intravacc den gesamten Entwicklungsprozess von der frühen Forschung bis hin zur klinischen Produktion der Phasen I und II. Dank seiner langjährigen Erfahrung im Technologietransfer und bei skalierbaren Impfstofflösungen ermöglicht Intravacc seinen Partnern, Zeitpläne zu verkürzen, Risiken zu minimieren und innovative Impfstoffe effizient in die klinische Phase zu bringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.intravacc.nl.

Über die SynphaBase AG

Die SynphaBase AG ist ein Schweizer Auftragsforschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf bioorganische Chemie spezialisiert hat und über fundierte Fachkenntnisse in der Glykochemie sowie in der kundenspezifischen Synthese komplexer Moleküle wie Glykane, Peptide, RNA und Konjugate verfügt. SynphaBase unterstützt seine Partner bei der Routenplanung, der Prozessentwicklung und der Materialversorgung und setzt dabei sein Know-how ein, um komplexe Chemieprojekte in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie und Biowissenschaften voranzubringen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synphabase.ch.

Kontaktinformationen

Intravacc

Dr. Robert van der Put, VP BD

T: +31 30 792 03 00

E: businessdevelopment@intravacc.nl

SynphaBase AG

Olaf Bartram

E: o.bartram@synphabase.ch