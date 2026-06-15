Intravacc et SynphaBase annoncent un partenariat stratégique visant à faire progresser le développement des vaccins conjugués

Les deux entreprises uniront leurs compétences complémentaires en matière d’oligosaccharides synthétiques, de développement de procédés de conjugaison et de fabrication de vaccins selon les BPF afin d’accompagner leurs partenaires dans le développement de vaccins conjugués de nouvelle génération

SynphaBase apporte une expertise approfondie en glycochimie ainsi que dans l’application, la production, l’approvisionnement et le soutien réglementaire des oligosaccharides synthétiques pour le développement de vaccins conjugués



Intravacc apporte des capacités éprouvées dans le développement de procédés de conjugaison, la mise à l’échelle et la production conforme aux BPF de vaccins conjugués



Ce partenariat offrira aux développeurs de vaccins un parcours simplifié, de l’approvisionnement en oligosaccharides synthétiques au développement de la conjugaison et à la fabrication clinique





BILTHOVEN, Pays-Bas, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intravacc, une organisation mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et la fabrication sous contrat de vaccins et de produits biologiques, et SynphaBase AG, une organisation suisse de recherche et développement sous contrat spécialisée dans la glycochimie et la synthèse de molécules complexes, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique visant à soutenir le développement et l’approvisionnement en vaccins conjugués.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises uniront leurs capacités complémentaires pour les mettre à la disposition de tiers développant des vaccins conjugués, ainsi que de certains programmes de vaccins internes d’Intravacc, selon la décision de cette dernière. Cette collaboration vise à offrir aux clients l’accès à l’expertise de SynphaBase en matière d’oligosaccharides synthétiques ainsi qu’aux capacités d’Intravacc en matière de développement de conjugués, de mise à l’échelle et de fabrication conforme aux BPF.

Ivo Lemmens, directeur général d’Intravacc, déclare :

« Nous sommes ravis d’annoncer notre partenariat stratégique avec SynphaBase. En associant l’expertise de SynphaBase en matière d’oligosaccharides synthétiques aux compétences d’Intravacc dans le développement de procédés de conjugaison et la fabrication de vaccins selon les BPF, nous souhaitons offrir aux innovateurs du secteur des vaccins une voie de développement intégrée et efficace pour les vaccins conjugués. »

Arthur Bodenmüller, PDG de SynphaBase, ajoute :

« SynphaBase se réjouit de s’associer à Intravacc afin de mettre en commun nos savoir-faire complémentaires en glycochimie et en développement de vaccins. Les oligosaccharides synthétiques constituent une technologie clé pour les vaccins conjugués modernes, et cette collaboration permettra aux développeurs d’accéder à l’expertise, aux matériaux et au soutien à la fabrication nécessaires pour faire évoluer des candidats-vaccins prometteurs. »

Ce partenariat associe les forces synergiques des deux entreprises. Intravacc apporte son expertise technique, ses installations et ses capacités en matière de développement de procédés de conjugaison d’antigènes, de mise à l’échelle, de production conforme aux BPF et d’approvisionnement en vaccins conjugués. SynphaBase apporte un complément à cela grâce à son expertise dans l’application, la production, l’approvisionnement et l’accompagnement réglementaire des oligosaccharides synthétiques utilisés dans la recherche, le développement clinique, la production et l’approvisionnement de vaccins conjugués.

Dans le cadre de ce partenariat, SynphaBase pourra promouvoir Intravacc comme CDMO de choix pour les services liés aux vaccins conjugués, tandis qu’Intravacc pourra promouvoir SynphaBase comme fournisseur de choix dans le cadre des programmes internes ou clients pertinents portant sur les vaccins conjugués. Ce partenariat est non exclusif, et les clients restent libres de choisir les produits et services qui répondent le mieux à leurs besoins de développement.

Cette collaboration reflète un engagement commun à permettre un développement plus rapide et plus efficace des vaccins conjugués en associant un approvisionnement en oligosaccharides synthétiques de haute qualité à une expertise spécialisée en conjugaison et en fabrication conforme aux BPF.

À propos d’Intravacc

Intravacc est l’une des principales CDMO mondiales, spécialisée dans le développement et la fabrication de vaccins et de produits biologiques pour le compte de partenaires biotechnologiques et pharmaceutiques. S’appuyant sur ses plateformes de culture cellulaire, bactérienne et de conjugaison, ainsi que sur ses vastes capacités de fabrication conformes aux BPF, Intravacc accompagne l’ensemble du processus de développement, de la recherche précoce à la production clinique de phase I/II. Grâce à son expérience approfondie en transfert de technologie et au développement de solutions vaccinales évolutives, Intravacc aide ses partenaires à accélérer leurs calendriers de développement, à réduire les risques et à faire progresser efficacement des vaccins innovants vers les phases cliniques. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.intravacc.nl.

À propos de SynphaBase AG

SynphaBase AG est une organisation suisse de recherche et développement sous contrat, spécialisée en chimie bioorganique, qui possède une expertise approfondie en glycochimie et dans la synthèse sur mesure de molécules complexes, notamment les glycanes, les peptides, l’ARN et les conjugués. SynphaBase accompagne ses partenaires dans la conception de voies de synthèse, le développement de procédés et l’approvisionnement en matériaux, en mettant à profit son savoir-faire pour faire progresser des programmes de chimie complexe destinés aux secteurs pharmaceutique, biotechnologique et des sciences de la vie. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.synphabase.ch.

Coordonnées

Intravacc

Dr Robert van der Put, vice-président du développement commercial

T : +31 30 792 03 00

E : businessdevelopment@intravacc.nl

SynphaBase AG

Olaf Bartram

E : o.bartram@synphabase.ch