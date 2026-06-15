Finalisation des conventions d’option et avis de clarification

TORONTO et PERTH, Australie-Occidentale, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cygnus Metals Limited (ASX: CY5; TSXV: CYG; OTCQB: CYGGF) (« Cygnus » ou la « Société ») annonce avoir émis aujourd’hui 3 000 000 d’actions ordinaires entièrement libérées à la suite de la conversion d’un nombre équivalent de droits liés à la performance acquis, ainsi qu’un total de 1 050 000 actions ordinaires entièrement libérées aux vendeurs conformément aux conventions d’option relatives au projet Sakami et à la propriété Beryl Lake (qui fait partie du projet Auclair), à la suite des approbations obtenues des actionnaires lors de l’assemblée générale annuelle tenue le 1er mai 2026 (collectivement, les « actions »).

Comme annoncé le 28 mars 2023, Cygnus a conclu des conventions d’option en vue de l’acquisition du projet Sakami et de terrains additionnels entourant le projet de lithium Auclair, connus sous le nom de propriété Beryl Lake, tous deux situés dans la région de la Baie-James, au Québec (les « propriétés »). À la suite de l’émission des 1 050 000 actions finales et du respect des engagements relatifs aux dépenses d’exploration, Cygnus a complété l’exercice des options sur chacune des propriétés et détient désormais un droit, titre et intérêt indivis de 100 % dans les propriétés.

Cygnus a émis les 4 050 000 actions sans divulgation en vertu de l'article 708A(5) de la Corporations Act 2001 (Cth) (« Loi »). En ce qui concerne ces actions émises, conformément à l'article 708A(6) de la Loi, la Société donne avis en vertu du paragraphe 708A(5)(e) que :

1. la Société a émis les actions sans divulgation en vertu de la partie 6D.2 de la Loi, et

2. à la date du présent avis :

a) la Société s'est conformée aux dispositions du chapitre 2M de la Loi, telles qu'elles s'appliquent à la Société; b) la Société s'est conformée aux articles 674 et 674A de la Loi; et c) à l’exception de ce qui est indiqué ci-dessous, il n'existe aucune information exclue au sens des articles 708A(7) et 708A(8) de la Loi, qui doit être divulguée en vertu de l'article 708A(6)(e) de la Loi.

Comme annoncé précédemment, la Société poursuit ses programmes d'exploration et de forage sur son projet de cuivre-or Chibougamau, au Québec, et attend les résultats d'analyse de son programme de forage actuel (qui est toujours en cours). La Société annoncera les résultats d'analyse lorsqu'elle sera en mesure de terminer la compilation et l'interprétation de toutes les données, conformément à ses obligations d'information continue, au Code JORC et aux règles de cotation de l'ASX.

La publication du présent communiqué a été autorisée par le conseil d'administration de Cygnus.

David Southam

Président exécutif

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C : info@cygnusmetals.com Nick Kwong

Président et chef de la direction

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À propos de Cygnus Metals

Cygnus Metals Limited (ASX:CY5, TSXV:CYG) est une société diversifiée d'exploration et de développement de minéraux critiques qui possède des projets au Québec, Canada et en Australie-Occidentale. La Société se consacre à l'avancement de son projet de cuivre-or Chibougamau au Québec avec un programme d'exploration intensif pour stimuler la croissance des ressources et développer un modèle d'exploitation en étoile avec son usine de traitement centralisée. De plus, Cygnus possède des actifs de lithium de qualité avec un potentiel d'exploration significatif dans le district de classe mondiale de la Baie-James au Québec, ainsi que des projets d'ETR et de métaux de base en Australie-Occidentale. L'équipe de Cygnus a prouvé sa capacité à transformer ses succès d'exploration en entreprises de production et à créer de la valeur pour les actionnaires.