KFSH stellt auf der HLTH Europe 2026 ein KI-Modell für die angewandte Radiologie vor

AMSTERDAM, June 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, präsentiert das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) die KI in der Radiologie als eines der deutlichsten Beispiele dafür, wie künstliche Intelligenz den Sprung vom vielversprechenden Konzept zu messbaren klinischen Ergebnissen schaffen kann, wenn sie auf den tatsächlichen Bedürfnissen der Patienten aufbaut und in klinische Arbeitsabläufe eingebettet ist.

Im Rahmen des HLTH.rad-Programms nimmt das KFSH am Workshop „Aufbau eines Ökosystems für angewandte KI in der Radiologie: Vom klinischen Bedarf zur messbaren Wirkung“ teil. Im Mittelpunkt der Session steht der Ansatz des KFSH zum Aufbau eines durchgängigen KI-Ökosystems in der Radiologie, das klinische Prioritäten, Prozessneugestaltung, Technologie und multidisziplinäre Teams miteinander verbindet.

Die Erfahrungen des KFSH mit KI in der Radiologie liefern eindeutige Belege für deren Wirksamkeit. Das Krankenhaus hat berichtet, dass KI-Tools in der Radiologie die Diagnosegenauigkeit um 25 % verbessert und die Fehldiagnoserate um 18 % gesenkt haben, wodurch die Erkennung und Behandlung von Krankheiten wie Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbessert wurde. Diese Ergebnisse zeigen, wie KI die Versorgungsqualität verbessern kann, wenn sie zur Unterstützung des medizinischen Personals eingesetzt wird, anstatt unabhängig davon zu arbeiten.

Die umfassende KI-Infrastruktur des Krankenhauses unterstützt dieses Modell. Über sein „Centre for Healthcare Intelligence“ entwickelte das KFSH lokal betriebene KI-Anwendungen in den Bereichen medizinische Bildanalyse, Patientenflussmanagement, Ressourcenoptimierung sowie Verbesserung der Patientenerfahrung. In der Radiologie ermöglicht dieses Ökosystem eine schnellere Diagnose, effizientere Arbeitsabläufe und eine bessere Verzahnung von Bildgebung, klinischer Entscheidungsfindung und Patientenversorgung.

Die Teilnahme des KFSH an der HLTH Europe unterstreicht, dass KI in der Radiologie nicht nur ein Diagnosewerkzeug ist, sondern auch ein Motor für den Wandel in der Gesundheitsversorgung, die Unterstützung des Personals und einen messbaren Mehrwert für das Gesundheitssystem.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

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