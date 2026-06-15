KFSH présente un modèle d’IA appliquée au HLTH Europe 2026

AMSTERDAM, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au HLTH Europe 2026, qui se tient à Amsterdam du 15 au 18 juin, King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) positionne l’IA en radiologie comme l’un des exemples les plus probants de la manière dont l’intelligence artificielle peut passer d’une promesse à un impact clinique mesurable lorsqu’elle s’articule autour des besoins des patients et qu’elle s’intègre dans les flux de tâches cliniques.

Dans le cadre du programme HLTH.rad program, KFSH participe à l’atelier « Building an Applied AI Ecosystem in Radiology: From Clinical Need to Measurable Impact » (Bâtir un écosystème d’IA appliquée en radiologie : d’un besoin clinique à un impact mesurable). La session se concentre sur l’approche de KFSH pour bâtir un écosystème d’IA appliquée de bout-en-bout en radiologie, qui intègre les priorités cliniques, la restructuration des procédés, la technologie et des équipes pluridisciplinaires.

L’expérience de l’IA en radiologie de KFSH montre clairement son impact. L’hôpital a indiqué que les outils d’IA en radiologie ont permis d’améliorer de 25 % la précision des diagnostics et de réduire de 18 % les erreurs de diagnostic, faisant ainsi progresser le dépistage et le traitement des maladies, dont le cancer et les affections cardiovasculaires. Ces résultats démontrent la mesure dans laquelle l’IA peut améliorer la qualité des soins lorsqu’elle est déployée pour aider les cliniciens plutôt que pour opérer sans eux.

L’infrastructure d’IA plus vaste de l’hôpital vient renforcer ce modèle. À travers son Centre for Healthcare Intelligence, KFSH a développé des applications localement alimentées par l’IA pour l’analyse des clichés médicaux, la gestion des flux de patients, l’optimisation des ressources et l’amélioration de l’expérience des patients. En radiologie, cet écosystème favorise un diagnostic plus rapide, des flux de tâches plus efficaces et une meilleure intégration entre imagerie, prises de décisions et soins des patients.

La participation de KFSH au HLTH Europe vient souligner le fait que l’IA en radiologie n’est pas seulement un outil de diagnostic, mais aussi un moteur de transformation pour les prestataires, un soutien à la force de travail et une valeur mesurable pour le système de santé.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 12e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde en 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Par ailleurs, il a été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, ainsi que parmi les meilleurs hôpitaux intelligents et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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