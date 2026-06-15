JCDecaux : Déclaration des transactions sur actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 15 juin 2026
La déclaration des transactions sur actions propres réalisées le 12 juin 2026 a été adressée à l’Autorité des Marchés Financiers le 15 juin 2026. Ce document est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site Internet de la société à l’adresse suivante : www.jcdecaux.com (Investisseurs / Informations réglementées / Rachat d’actions).
Pour plus d’informations, merci de contacter :
Rémi GRISARD
Responsable des Relations Investisseurs
Sainte-Apolline
78378 Plaisir Cedex
France
Tel : +33 (0)1 30 79 79 93
Email : remi.grisard@jcdecaux.com
Chiffres clés de JCDecaux
- Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros
- N°1 mondial de la communication extérieure
- Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays
- 1 105 906 faces publicitaires dans le monde
- Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants
- 11 894 collaborateurs
- JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60
- La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°
- JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis
- Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019
- Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce
- N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)
- N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)
- N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)
- N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)
- N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)
Pour plus d’information : www.jcdecaux.com.
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