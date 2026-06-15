Acanthe Developpement : Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernment d'entreprise

ACANTHE DEVELOPPEMENT
Société Européenne au capital de 22 468 153 euros
55 rue Pierre Charron – 75008 PARIS – 735 620 205 RCS PARIS
Tél : 01 56 52 45 00 – Fax : 01 53 23 10 11
Paris, le 15 juin 2026,
Communiqué de mise à disposition du rapport du Conseil d’Administration
sur le gouvernement d’entreprise
pour l’exercice clos le 31 décembre 2025
La Société annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise pour l’exercice clos le 31 décembre 2025.
Le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise peut être consulté sur le site internet de la Société à l’adresse www.acanthedeveloppement.fr dans la rubrique "informations réglementées".
Pièce jointe
- Acanthe Développement - Communiqué de mise à disposition du rapport sur le gouvernement d'entreprise 2025