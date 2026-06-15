L’ARPS et Circular Materials lancent une initiative conjointe de sensibilisation des consommateurs pour améliorer le recyclage en Ontario et au Nouveau-Brunswick

TORONTO et FREDERICTON, Nouveau-Brunswick, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partout en Ontario et au Nouveau-Brunswick, les programmes de responsabilité élargie des producteurs (REP) transforment la façon dont les résidents recyclent et rendent d’autant plus important le bon tri des matières. L’Association pour la récupération de produits santé (ARPS) et Circular Materials unissent leurs efforts pour s’attaquer à l’un des défis les plus persistants dans les deux provinces : la confusion entre deux filières distinctes de recyclage et de récupération, qui fait trop souvent en sorte que les mauvaises matières se retrouvent au mauvais endroit.

Les deux organismes poursuivent un objectif commun : s’assurer que les résidents de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick disposent de consignes claires et accessibles pour trier et gérer de façon responsable leurs matières recyclables et leurs produits de santé. Circular Materials gère la filière de la boîte bleue et de la collecte des matières recyclables en bordure de rue pour les emballages et les produits de papier. L’ARPS gère la filière spécialisée de récupération des médicaments et des produits de santé naturels non désirés, ainsi que des objets médicaux piquants, coupants ou tranchants.

« La confusion entourant le tri démontre qu’il existe une occasion de clarifier les consignes et d’en accroître la portée », a déclaré Delphine Lagourgue, présidente-directrice générale de l’ARPS. « L’ARPS et Circular Materials s’engagent à faire exactement cela. Notre réseau de récupération est présent dans les pharmacies des deux provinces, et la récupération des médicaments, des produits de santé naturels et des objets médicaux piquants, coupants ou tranchants y est simple et gratuite. Ensemble, nous veillons à ce que les résidents soient informés de cette option et comprennent pourquoi elle est importante. »

Pourquoi un tri adéquat est important

Lorsque des matières sont mal triées, les conséquences vont bien au-delà du simple désagrément. La contamination croisée compromet la sécurité des travailleurs, perturbe les processus de recyclage et de récupération et peut réduire les bienfaits environnementaux que les deux programmes visent à procurer.

Les données d’audit des deux provinces illustrent l’ampleur du problème. Des objets médicaux piquants, coupants ou tranchants, notamment des aiguilles et des lancettes utilisées, qui doivent être rapportées par l’entremise du programme de récupération spécialisé de l’ARPS, ont été trouvés dans 0,4 % des échantillons de boîtes bleues en Ontario et dans 2,6 % de ceux du Nouveau-Brunswick. Bien que ces chiffres puissent sembler faibles, toute présence d’objets médicaux piquants, coupants ou tranchants présents dans les matières recyclées crée un risque direct de blessures et d’exposition à des matières dangereuses pour les travailleurs qui manipulent ces collectes chaque jour.

Un moment décisif pour les deux provinces

Les deux provinces se trouvent à un tournant important de leur approche en matière de REP. En Ontario, la transition vers un système de boîtes bleues entièrement financé par les producteurs s’accompagne désormais d’ une liste provinciale de matières élargie et uniformisée . Ceci signifie que, pour la première fois, les résidents pourront recycler les mêmes matières partout dans la province et que davantage de matières seront acceptées. Au Nouveau-Brunswick, l’accès au recyclage dans le cadre de la REP continue d’être renforcé, notamment par l’extension des services aux immeubles à logements multiples, aux écoles et aux communautés qui n’étaient pas desservies par une collecte en bordure de rue.

L’ARPS et Circular Materials voient dans ces périodes de changement une occasion de joindre les résidents des deux provinces au moyen de consignes claires et cohérentes couvrant les deux filières de récupération.

« L’Ontario et le Nouveau-Brunswick connaissent toutes deux une transformation majeure et emballante de leurs systèmes de recyclage », a affirmé Allen Langdon, chef de la direction de Circular Materials. « Les résidents composent avec de vrais changements, et c’est précisément pourquoi des consignes claires et cohérentes sont essentielles. En travaillant avec l’ARPS, nous pouvons nous assurer que les résidents ont un portrait complet de ce qui va dans la boîte bleue et de ce qui n’y va pas. Cela permet de mieux les outiller pour qu’ils aient une incidence positive sur l’environnement et que de plus en plus de matières soient récupérées et recyclées. »

Et les enjeux sont de taille. Dans les deux provinces, la grande majorité des pharmacies sont inscrites comme points de collecte : 94,6 % en Ontario et 92,7 % au Nouveau-Brunswick. Dans cette seule province, le programme de récupération de l’ARPS a recueilli plus de 14 000 kg de médicaments non désirés et 22 000 kg d’objets médicaux piquants, coupants ou tranchants utilisés en 2025, soit environ le poids d’un autobus. Ce volume montre tout ce qui est correctement rapporté, mais aussi tout ce qui pourrait se retrouver au mauvais endroit sans ces programmes.

Ce que les résidents doivent savoir

Médicaments et produits de santé naturels (comprimés, liquides, crèmes) : rapportez-les gratuitement à une pharmacie participante ou à un point de collecte de l’ARPS.

rapportez-les gratuitement à une pharmacie participante ou à un point de collecte de l’ARPS. Objets médicaux piquants, coupants ou tranchants utilisés : rapportez-les dans un contenant de collecte approuvé à un point de collecte de l’ARPS.

rapportez-les dans un contenant de collecte approuvé à un point de collecte de l’ARPS. Emballages, papier et contenants : déposez-les dans votre boîte bleue ou votre collecte de matières recyclables en bordure de rue. Pour en savoir plus, consultez la page Web de votre communauté à circularmaterials.ca/on ou circularmaterials.ca/nb .



Les résidents peuvent trouver les points de collecte et de l’information sur les programmes à arpsante.ca et à circularmaterials.ca/fr/recycle .

À propos de l’Association pour la récupération de produits santé (ARPS)

L’Association pour la récupération de produits santé (ARPS) gère des programmes gratuits de récupération afin d’éliminer de façon sécuritaire les médicaments inutilisés et les objets piquants, coupants ou tranchants usagés dans les provinces de l’Ontario, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l’Île-du-Prince-Édouard. En plus d’aider les producteurs à respecter leurs obligations de récupération, nous aidons les points de collecte à mettre en œuvre ces programmes et à sensibiliser les consommateurs aux pratiques sécuritaires d’élimination afin de renforcer les liens entre les communautés et l’industrie. Pour en savoir plus : arpsante.ca .

À propos de Circular Materials

Circular Materials est un organisme national à but non lucratif de responsabilité des producteurs (ORP) qui aide les producteurs à respecter leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) dans plusieurs provinces et territoires du Canada. Créé par des producteurs, pour des producteurs, Circular Materials conçoit, met en œuvre et soutient des programmes de recyclage efficaces et efficients afin de favoriser l’innovation, d’améliorer les résultats environnementaux et de créer de la valeur dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du recyclage. Ensemble, nous faisons progresser l’économie circulaire, où les matières sont récupérées, recyclées et peuvent être retournées aux producteurs pour servir de contenu recyclé dans de nouveaux produits et emballages. Pour en savoir plus : circularmaterials.ca .

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