Investissements Purpose lance le FNB Purpose SpaceX (SPCX) Actions à Revenu, s’ajoutant à sa gamme de premier plan de FNB Actions à Revenu

TORONTO, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») est heureux d’annoncer l’expansion de sa gamme Yield Shares avec le lancement du FNB Actions à revenu SpaceX (SPCX) Purpose, qui commence à être négocié aujourd’hui à la Bourse Cboe Canada sous le symbole SPXY.

Le nouveau FNB offre aux investisseurs une exposition à SpaceX et est conçu pour générer un revenu mensuel amélioré* grâce à une stratégie diversifiée de vente d’options d’achat sur environ 50 % du portefeuille, combinée à un effet de levier modeste d’environ 25 %.

« SpaceX est l’une des entreprises les plus influentes qui façonnent l’avenir de l’exploration spatiale et de la technologie de pointe, et les investisseurs canadiens cherchaient un moyen simple d’accéder à son potentiel de croissance, a déclaré Nick Mersh, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments. SPXY offre aux investisseurs l’accès à cette opportunité tout en leur offrant un revenu mensuel amélioré grâce à une stratégie axée sur le rendement total à long terme. »

À mesure que la demande des investisseurs pour des stratégies de revenu liées à des actions individuelles continue de croître, SPXY élargit la gamme Actions à Revenu de Purpose pour inclure l’une des occasions les plus attendues sur le marché public, offrant aux investisseurs une nouvelle façon d’accéder à l’innovation, au potentiel de croissance et au revenu mensuel dans un seul FNB.

Principaux avantages :

Potentiel de croissance : S’exposer à l’opportunité de croissance à long terme de SpaceX, un chef de file de l’industrie spatiale commerciale.

S’exposer à l’opportunité de croissance à long terme de SpaceX, un chef de file de l’industrie spatiale commerciale. Revenu mensuel : Conçu pour générer un revenu mensuel accru grâce à une stratégie de vente d’options d’achat couvertes diversifiée sur environ 50 % du portefeuille.

Conçu pour générer un revenu mensuel accru grâce à une stratégie de vente d’options d’achat couvertes diversifiée sur environ 50 % du portefeuille. Effet de levier modeste : utilise environ 25 % d’effet de levier pour accroître l’exposition et soutenir l’objectif de revenu du fonds.

utilise environ 25 % d’effet de levier pour accroître l’exposition et soutenir l’objectif de revenu du fonds. Distributions fiscalement avantageuses : Les distributions devraient se faire sous forme de gains en capital et/ou de remboursement de capital, qui sont généralement imposés de manière plus favorable que les revenus d’intérêts.

Les distributions devraient se faire sous forme de gains en capital et/ou de remboursement de capital, qui sont généralement imposés de manière plus favorable que les revenus d’intérêts. Couverture en dollars canadiens : le Fonds sera couvert à 100 % en dollars canadiens, ce qui réduira le risque de change en dollars américains pour les investisseurs.



Avec l’ajout de SPXY, la gamme Purpose Actions à Revenu est désormais composée de 30 FNB, offrant un éventail de stratégies axées sur le rendement dans les actifs canadiens, américains et de cryptomonnaies. Cet ajout renforce les Titres à Revenu Élevé Purpose comme une option de premier plan pour les investisseurs qui recherchent un revenu mensuel et un rendement total de leurs actions et de leurs actifs numériques préférés.

À propos Purpose Investments

Purpose est le gestionnaire du FNB. Purpose est une société de gestion d’actifs comptant un actif sous gestion de plus de 31 milliards de dollars. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Investissements Purpose est dirigé par l’entrepreneur renommé Som Seif et constitue une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axée sur la technologie.

Demandes média :

Keera Hart

Keera.Hart@earnscliffe.ca

905-580-1257

Les fonds * Purpose Actions à Revenu * offrent des rendements « améliorés » ou plus élevés sous forme de distributions mensuelles supplémentaires par rapport à l’action ordinaire sous-jacente, qui verse un rendement de distribution relativement plus faible ou nul.

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