Le KFSH met en avant la transformation des prestataires grâce à un impact opérationnel mesurable au HLTH Europe 2026

AMSTERDAM, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) véhicule un message de transformation pratique des prestataires lors de sa participation au HLTH Europe 2026, du 15 au 18 juin à Amsterdam : les hôpitaux ne parviennent pas à répondre à la demande croissante grâce à la technologie seule ; ils doivent réinventer les parcours de soins, utiliser des données en temps réel et bâtir des modèles opérationnels qui améliorent l’accès, l’efficacité et les résultats des patients.

Participant en tant que sponsor, le KFSH contribue aux discussions axées sur les prestataires portant sur l’innovation et la dispense des soins à l’avenir. Son expérience démontre à quel point un centre médical universitaire de premier plan peut transformer des opérations complexes tout en continuant à élargir l’accès à des services hautement spécialisés tels que la transplantation, l’oncologie, l’immunothérapie et la thérapeutique avancée.

L’un des principaux exemples est le centre de gestion des flux de patients et des capacités du KFSH, qui s’appuie sur l’IA pour suivre les déplacements des patients en temps réel, anticiper les goulots d’étranglement, émettre des alertes opérationnelles et faciliter une prise de décision plus rapide. Ce modèle dirigé par les données a permis de réduire le temps d’attente médian aux urgences, qui est passé de plus de 13 heures en 2023 à seulement 3,2 heures au milieu de l’année 2025, soit une diminution de 75 %. Ce résultat place le KFSH parmi les 5 % des centres médicaux universitaires à forte capacité les plus performants.

Le KFSH a également refaçonné les parcours hospitaliers pour réduire les retards dans le parcours des patients. Ces mesures comprenaient les parcours d’admission directs pour les patients stables, les sorties matinales accélérées, un traitement plus rapide des traitements à la sortie et la rationalisation des diagnostics de laboratoire et de radiologie. Ensemble, ces changements ont augmenté la capacité hospitalière et renforcé la capacité de l’hôpital à gérer des soins hautement complexes.

La participation du KFSH montre que la transformation des prestataires est plus efficace lorsque les systèmes numériques, le leadership clinique, la responsabilité opérationnelle et les soins axés vers le patient sont intégrés dans un modèle mesurable.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 12e rang mondial, dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde en 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Il a également été classé par Newsweek parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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