Québecor Affichage intègre Vividata Spatial dans leur plateforme Connect

TORONTO, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vividata, la source faisant autorité au Canada pour les analyses multimédias et sur le comportement des consommateurs, a annoncé aujourd'hui que Québecor Affichage intègre Vividata Spatial à sa plateforme Connect, renforçant ainsi les connaissances des auditoires disponibles pour les annonceurs qui planifient et activent des campagnes en affichage sur l'ensemble du réseau de Québecor.

Québecor Affichage utilise Vividata Spatial pour améliorer la capacité de Connect à aider les annonceurs à comprendre les auditoires qui se déplacent dans des environnements extérieurs à forte valeur, incluant les super panneaux publicitaires, les abris de transports en commun, les stations-service, les centres de conditionnement physique et les centres commerciaux.

Connect est la plateforme intégrée de Québecor Affichage pour la communication, la planification et la programmation de campagnes publicitaires. La plateforme offre aux partenaires autonomie et agilité dans la gestion des campagnes à travers les abribus, les destinations commerciales, de conditionnement physique, des destinations express ainsi que les stations vidéo express. Il soutient la planification de campagnes en temps réel, la planification de contenu pour les produits numériques, la production de preuves de performance et l'accès à des bases de données reconnues pour le ciblage sociodémographique, géographique et comportemental.

« Avec Connect, notre objectif est de rendre la planification en affichage plus rapide, plus intelligente et plus responsable envers les annonceurs. En intégrant Vividata Spatial à la plateforme, nous offrons aux agences et aux marques une compréhension plus profonde des auditoires qui traversent notre réseau, y compris qui elles sont, où elles vont et ce qui leur importe. Cela aide les annonceurs à bâtir des campagnes plus pertinentes et à mieux connecter le bon message avec le bon auditoire, au bon endroit », a déclaré Trent Martin, directeur de la plateforme Connect, Québecor Affichage.

Vividata Spatial réunit les données consommateurs et multimédias de confiance de Vividata avec des connaissances géographiques hyper-locales, aidant les propriétaires de médias, les agences et les spécialistes du marketing à aller au-delà des hypothèses basées sur un auditoire élargie et à bâtir des segments plus précis au niveau du code postal. Basé sur une méthodologie brevetée axée sur la vie privée, Spatial aide les annonceurs à comprendre les audiences à travers les démographies, la psychographie, le comportement d'achat, les préférences de marque et la consommation de médias.

Pour les propriétaires de médias d’affichage, Spatial ajoute une couche plus profonde sur l’auditoire aux environnements réels, aidant à traduire les lieux physiques en connaissances significatives sur les consommateurs. Pour les annonceurs, cela favorise une planification plus précise, une définition plus forte de l'auditoire et un meilleur alignement entre les campagnes en affichage et les stratégies multimédias élargies.

« L'affichage demeure l'un des moyens les plus puissants pour les marques de rejoindre les gens dans le monde réel, mais l'étape suivante du médium consiste à connecter ces lieux à une compréhension plus profonde des auditoires », a déclaré Pat Pellegrini, président-directeur général de Vividata. « Québecor Affichage montre comment un grand propriétaire de médias peut utiliser Vividata Spatial pour rendre la planification en affichage plus intelligente, plus responsable et plus connectée au reste du plan média. C'est exactement le genre d'adoption de l'industrie qui démontre la valeur d'apporter des données fiables et sécuritaires pour les consommateurs et les médias dans la planification de l'auditoire. »

L'intégration a été facilitée grâce à Manifold Data Mining, dont les capacités en science des données et de technologie soutiennent la connexion de Vividata Spatial au sein de la plateforme Connect.

À propos de Québecor Affichage

Québecor Affichage est un acteur de premier plan dans la publicité extérieure à fort impact, avec un réseau national de 16 000 faces publicitaires réparti dans quatre secteurs : grand format (Super Panneaux), extérieur du foyer (abris de transport numériques et statiques, station vidéo express), transport en commun (autobus et écrans numériques mobiles) et affichage extérieur-intérieur (destinations de conditionnement physique, destinations express et destinations de magasinage).

Avec une offre en constante évolution, incluant la plus grande gamme de mobilier urbain au Québec, des partenariats stratégiques en publicité programmatique, une créativité médiatique illimitée, une grande flexibilité, une force de convergence et l'utilisation de technologies de pointe, Québecor Affichage se distingue par sa forte connexion avec les annonceurs et les consommateurs. Québecor Affichage investit dans le développement de nouveaux marchés et de produits innovants et s'engage à maintenir une empreinte durable.

À propos de Manifold Data Mining

Manifold Data Mining Inc. est un fournisseur de premier plan de produits de micromarketing granulaire et de services analytiques au Canada. Depuis plus de vingt ans, Manifold permet aux agences médias et aux opérateurs en affichage de combler le fossé entre les emplacements physiques et une connaissance approfondie des consommateurs et de l'auditoire. En modélisant des données robustes sur les comportements des consommateurs, les habitudes de dépenses, les psychographies, les démographies et les modes de vie jusqu'au niveau du code postal à 6 chiffres, Manifold permet un ciblage précis de l'auditoire. Grâce à sa plateforme propriétaire Polaris Intelligence et à des partenariats stratégiques avec des autorités du secteur comme Vividata, Manifold transforme les données brutes en connaissances concrètes qui optimisent les dépenses publicitaires et génèrent un retour sur l’investissement. Pour en savoir plus, consultez: ManifoldDataMining.com

À PROPOS DE VIVIDATA

Vividata est la source faisant autorité au Canada pour les analyses sur le comportement multimédia et des consommateurs, offrant des Connaissances inégalées, Décisions intelligentes. En tant que principal fournisseur national de mesure d'auditoire multiplateforme, Vividata sonde chaque année plus de 75 000 Canadiens sur 100 000+ variables, offrant la vision la plus complète de la façon dont les gens vivent, achètent et consomment les médias. Organisme à but non lucratif dirigé par des leaders de l'industrie, Vividata réinvestit dans l'innovation pour offrir des analyses inégalées axées sur la vie privée. Son étude phare, l’ÉCC | Étude des consommateurs canadiens, est la plus grande étude syndiquée au Canada, complétée par des solutions comme Spatial, Relevance et Metrica, ainsi que par des rapports spécialisés entourant les affinités envers les marques, le multiculturalisme et les sports. Pour en savoir plus: www.vividata.ca.

Andrew Findlater

SELECT Relations publiques

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