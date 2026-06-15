NanoXplore et Techmer PM lancent GrapheneBlack xGnP™ Masterbatch, un produit révolutionnaire pour les films plastiques à haute performance

MONTRÉAL, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), et Techmer PM ont annoncé aujourd’hui le lancement commercial d’un produit GrapheneBlack xGnP™ Masterbatch, une nouvelle solution enrichie au graphène conçu pour des applications de films plastiques à haute performance. Le produit a démontré une amélioration de plus de 70% de la résistance mécanique and permettrait une réduction d’épaisseur pouvant atteindre 20%, sans compromettre les performances en traction, en déchirure et en perforation.

Cette solution enrichie au graphène a également le potentiel d’augmenter significativement la proportion de contenu recyclé intégrée dans les formulations de films, sans perte de performance — une avancée clé pour les fabricants d’emballages confrontés à des exigences croissantes en matière de durabilité et d’économie circulaire.

Le produit, qui a été développé en partenariat, résulte d’une collaboration stratégique combinant la technologie de graphène xGnP™ à haute surface spécifique de NanoXplore avec l’expertise approfondie de Techmer PM dans les applications de films, ses capacités de compoundage de classe mondiale et son vaste réseau de clients.

Un facteur clé de cette performance réside dans la technologie avancée de dispersion Techsperse™ de Techmer PM, qui garantit une distribution optimale du graphène pour des améliorations constantes et reproductibles.

Afin de soutenir davantage le développement de ses clients, Techmer PM propose également des capacités de production de films en interne, notamment une ligne de film soufflé à 5 couches permettant la réalisation d’échantillons à petite échelle et la validation des processus en conditions réelles. Cela permet aux clients de collaborer directement avec Techmer PM et NanoXplore pour itérer rapidement les formulations, évaluer les performances dans des structures multicouches et accélérer l’ensemble du processus de conception et de commercialisation.

NanoXplore a déposé un brevet provisoire en mai 2026, et les deux sociétés dévoileront officiellement la nouvelle gamme de produits développée conjointement lors de la conférence AMI Flexible Packaging Innovation and Recycling qui se tiendra à Milwaukee les 24 et 25 juin 2026.

Commentaires des dirigeants

Craig Foster, chef de la direction, Techmer PM :

« Notre partenariat avec NanoXplore nous a permis de commercialiser une solution à forte valeur ajoutée à base de graphène qui répond directement à certains des défis les plus urgents de nos clients en matière de performance et de développement durable, tout en générant des économies substantielles. C'est un excellent exemple de notre engagement à proposer des solutions concrètes et tournées vers l'avenir qui contribuent à la réussite de nos clients. »

Rocco Marinaccio, président et chef de la direction, NanoXplore :

« La combinaison de la nouvelle technologie de graphène xGnP™ de NanoXplore et des compétences de Techmer en matière de développement d'applications et de formulation, a permis de réaliser une véritable avancée pour nos clients communs — une avancée qu'aucune des deux entreprises n'aurait pu réaliser seule. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de bâtir sur cette synergie, qui a été à l'origine de ce succès et d'étendre notre collaboration avec Techmer à de nouveaux domaines d'application. »

À Propos de Techmer PM

Fondée en 1981, Techmer PM, LLC, est une entreprise spécialisée dans la conception de matériaux qui se consacre à la modification et à l'optimisation des propriétés des polymères techniques. L'entreprise prospère grâce à ses partenariats et à sa collaboration avec des transformateurs de plastiques, des fabricants, des concepteurs, des prescripteurs et des propriétaires de marques. S'appuyant sur un large portefeuille de résines – des polyoléfines au PEEK –, Techmer PM aide les fabricants à améliorer la fonctionnalité et l'esthétique de leurs produits sur de nombreux marchés d'utilisation finale. Cette entreprise primée exploite plusieurs usines en Amérique du Nord et possède une expertise approfondie dans pratiquement tous les procédés liés aux plastiques et aux fibres, de la fabrication additive et du film soufflé aux non-tissés, au moulage par injection et à l'extrusion de feuilles. Techmer PM a été classée six fois depuis 2014 dans la liste des « Meilleurs lieux de travail » établie par Plastics News.

Veuillez visiter www.techmerpm.com

À Propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est le plus grand fabricant mondial de graphène de haute qualité et à prix compétitif, avec une capacité de production annuelle de 4 000 tonnes à Montréal, au Canada. NanoXplore Inc. est un manufacturier et fournisseur de poudres de graphène à haut volume ainsi que des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage, de l’électronique, et autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour le stockage d’énergie, les marchés industriels et de la défense. La société dispose d'une autorisation réglementaire mondiale lui permettant de commercialiser du graphène en quantités illimitées en Amérique du Nord et agit en tant que déclarant principal REACH pour le graphène tant dans l'Union européenne qu'au Royaume-Uni, offrant ainsi à ses clients une combinaison inégalée d'échelle, d'assurance qualité et de sécurité réglementaire. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Veuillez visiter https://nanoxplore.ca/fr/

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Pedro Azevedo

Chef de la direction financière

pedro.azevedo@nanoxplore.ca

Tel.: +1 438 476 1973

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Directrice du marketing et de la communication

jwarren@techmerpm.com

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