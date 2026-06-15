Le PDG d’iHerb nommé lauréat du prix EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest

IRVINE, Californie, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le PDG d’iHerb, Emun Zabihi, a été nommé lauréat du prix EY US Entrepreneur Of The Year® 2026 Pacific Southwest . Emun Zabihi a été sélectionné parmi près de 1 000 participants au programme, dont 592 finalistes répartis sur 17 régions, en compétition pour ce titre.

Depuis sa prise de fonction en tant que PDG en 2021, iHerb a connu une période de forte expansion internationale et d’innovation. Aujourd’hui, iHerb répond aux besoins de millions de clients dans le monde entier grâce à un réseau mondial performant de commerce en ligne et de logistique, reposant sur l’authenticité des produits, la transparence et la confiance des consommateurs. Sous la direction d’Emun Zabihi, l’entreprise a renforcé sa position de plateforme mondiale de commerce en ligne dédiée au bien-être, avec pour vocation de rendre les produits de santé et de bien-être de haute qualité accessibles aux consommateurs du monde entier.

« Cette distinction témoigne du travail remarquable de nos équipes, qui donnent vie à notre mission chaque jour », a déclaré Emun Zabihi. « Face à la croissance continue de la demande mondiale pour les produits de santé et de bien-être, nous restons résolument engagés en faveur de l’innovation, la confiance de nos clients et la qualité des expériences que nous leur offrons afin de les aider à adopter un mode de vie plus sain. »

Le programme Entrepreneur Of The Year, qui célèbre cette année sa 41e édition, récompense des chefs d’entreprise pour leur ingéniosité, leur courage et leur esprit d’entreprise. Il met à l’honneur des fondateurs qui ont créé et développé leur entreprise avec leurs propres moyens ou en levant des capitaux externes, des PDG qui ont transformé des entreprises établies grâce à l’innovation afin d’accélérer leur croissance, ainsi que des dirigeants d’entreprises familiales multigénérationnelles qui ont réinventé un modèle d’affaires traditionnel afin d’en assurer la pérennité.

Les lauréats régionaux ont été sélectionnés par un jury indépendant composé d’anciens lauréats, de dirigeants de premier plan et de chefs d’entreprise. Les membres du jury ont évalué les candidats selon leur capacité à créer de la valeur sur le long terme, leur esprit d’entreprise, leur engagement au service d’une mission porteuse de sens, ainsi que la croissance et l’impact qu’ils ont générés.

En tant que lauréat du prix Pacific Southwest, Emun Zabihi est désormais en lice pour les Entrepreneur Of The Year 2026 National Awards, où sa candidature sera examinée par le jury national. Ces distinctions seront remises en novembre lors du Strategic Growth Forum ® annuel, qui réunit des PDG d’entreprises à forte croissance, des dirigeants du Fortune 1000 et des investisseurs afin de façonner l’avenir du monde des affaires.

À propos du programme Entrepreneur Of The Year®

Fondé en 1986, le prix Entrepreneur Of The Year® a mis à l’honneur plus de 11 000 entrepreneurs visionnaires à la tête d’entreprises prospères et dynamiques aux États-Unis et s’est depuis étendu à près de 60 pays et territoires dans le monde.

À propos d’iHerb, LLC

iHerb est l’un des leaders mondiaux du commerce en ligne dans le secteur de la santé et du bien-être, proposant des produits de près de 2 000 marques à plus de 15 millions de clients actifs dans 180 pays. S’appuyant sur une équipe mondiale de près de 2 000 collaborateurs, iHerb conjugue envergure internationale et expérience résolument locale, avec des services proposés dans 36 langues, plus de 80 devises et plus de 40 modes de paiement locaux. Le réseau logistique mondial sophistiqué d’iHerb comprend neuf centres de distribution à température contrôlée situés aux États-Unis, en Asie et au Moyen-Orient, assurant ainsi aux clients une expérience d’achat optimale et fiable. Fondée en 1996 et basée à Irvine, en Californie, iHerb poursuit sa mission visant à rendre la santé et le bien-être accessibles à tous. Pour plus d’informations, consultez le site corporate.iherb.com .