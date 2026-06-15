Bluerock TMS lance Composer : la planification de scénarios pour les expéditeurs complexes

– Cette nouvelle plateforme permet aux expéditeurs de simuler et d’optimiser leurs plans de réseau avant le départ des camions, avec des gains d’utilisation du fret pouvant atteindre 20 % –

'S-HERTOGENBOSCH, Pays-Bas, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau module de planification par scénarios de Bluerock TMS (Bluerock) permet aux équipes logistiques de simuler et de modéliser différents scénarios de réseau de fret, d’évaluer l’exposition aux coûts et de valider des plans optimisés avant même le premier envoi, sans remplacer leur système de gestion des transports (TMS) existant. Ce module agit comme une couche de décision au-dessus de tout système d’exécution : il permet d’exécuter des scénarios, de tester la robustesse du réseau, de valider le plan optimal, puis de le déployer en production. Composer, l’orchestrateur de réseau de Bluerock, est conçu pour les fabricants multisites, les détaillants gérant des réseaux de distribution complexes et les organisations exerçant des activités de fret transfrontalières et multi-unités commerciales ou des flux multimodaux complexes.

Sans simulation, les expéditeurs perdent jusqu’à 20 % d’économies potentielles en raison d’itinéraires sous-optimaux et s’exposent à une volatilité du réseau de 10 à 20 %. Composer intègre la simulation de scénarios au cycle de planification hebdomadaire et saisonnier, en créant un modèle numérique en temps réel du réseau de fret de l’expéditeur et en le simulant avant toute prise de décision.

Le besoin de cette capacité se fait sentir en temps réel. Freightwaves a rapporté que plus de 34 000 routes maritimes ont été déviées au cours des quatre premières semaines de la perturbation du détroit d’Ormuz. Les analystes qualifient ce changement de structurel plutôt que temporaire. Pour les transporteurs maritimes ne disposant pas d’un modèle de réseau en temps réel, ce type de perturbation signifie réagir une fois le mal fait, absorber les surcharges et les flambées des prix du carburant sans savoir si une configuration de réseau alternative serait plus économique. Ce nouvel orchestrateur de réseau est conçu pour anticiper ces perturbations.

« La plupart des systèmes de gestion des transports vous indiquent ce qui s’est passé ou ce qui se passe. Composer, lui, vous informe des conséquences de vos décisions, vous offrant ainsi une visibilité avant même que celles-ci n’entraînent des dépenses. Les expéditeurs gérant des réseaux complexes se sont trop longtemps fiés à leur intuition et à des tableurs statiques, et le coût de cette pratique devient désormais impossible à ignorer », a déclaré Wim Mues, vice-président des ventes chez Bluerock TMS.

La plateforme s’étend sur trois horizons de planification au sein d’un cadre unique :

Stratégique : refontes de réseaux et modélisation de flux alternatifs à plusieurs années (travaux qui nécessitaient traditionnellement un cabinet de conseil externe)

Tactique : les plans d’allocation des opérateurs et les scénarios saisonniers peuvent être testés en conditions extrêmes des semaines ou des mois avant leur mise en œuvre

Opérationnel : plans de consolidation et d’acheminement élaborés avant l’entrée en vigueur des systèmes d’exécution des trajets



Les clients de Bluerock ont ​​constaté des réductions de leurs coûts de transport de 3 % à 8 % et des gains d’utilisation du fret de 10 % à 20 %.

« J’ai vu de nombreux outils réseau au cours de ma carrière, mais rarement un aussi flexible et rapide que l’outil d’orchestration réseau de Bluerock TMS », a déclaré le professeur Hein Fleuren, professeur de recherche opérationnelle et double lauréat du prix Franz Edelmann.

Composer est disponible dès maintenant en tant que module intégré Bluerock TMS ou en tant qu’outil autonome pour les organisations utilisant d’autres systèmes d’exécution. Les équipes de planification peuvent créer un environnement de test (sandbox) au sein de leur réseau réel, tester la fermeture d’un hub, un changement d’opérateur ou un pic de volume saisonnier, et comparer les résultats entre les différents scénarios avant de s’engager dans l’exécution.

Pour en savoir plus sur Bluerock TMS et Composer, le nouvel orchestrateur de réseau, visitez bluerocktms.com/network-orchestration.

À propos de Bluerock TMS

Fondée en 2013, Bluerock TMS est une entreprise technologique européenne spécialisée dans les solutions de gestion du transport et de la logistique basées sur le cloud. Elle vise à simplifier les processus logistiques complexes, améliorer l’efficacité opérationnelle et offrir visibilité et contrôle sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Reconnue par Gartner pour la fidélisation de sa clientèle, sa réactivité au marché et son architecture logicielle modulaire en mode SaaS, Bluerock permet aux expéditeurs et aux prestataires logistiques d’optimiser, d’automatiser et de pérenniser leurs chaînes d’approvisionnement. Pour en savoir plus, consultez le site bluerocktms.com.

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Makayla Cruz

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