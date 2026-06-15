Suominen Oyj – Johtohenkilön liiketoimet: Ville Vuori

Suominen Oyj 15.6.2026 klo 17.00



Suominen Oyj - Johdon liiketoimet

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Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Ville Vuori

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Suominen Oyj

LEI: 743700Z1BNFYR9PRDF52

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 161510/8/6

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Liiketoimen päivämäärä: 2026-06-15

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009010862

Liiketoimen luonne: MERKINTÄ





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 25116 Yksikköhinta: 0.36 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 25116 Keskihinta: 0.36 EUR



SUOMINEN OYJ

Lisätietoja: Kimmo Raunio, talousjohtaja, Suominen Oyj, puh. 040 593 6854

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2025 oli 412,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.