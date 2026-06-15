Enstructure fait l’acquisition de la division maritime de LOGISTEC et crée un important réseau de terminaux portuaires en Amérique du Nord

WELLESLEY, Mass. et NEW YORK et MONTRÉAL, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstructure, l’une des principales entreprises nord-américaines spécialisées dans les terminaux et la logistique, a annoncé aujourd’hui avoir conclu une entente d’acquisition de la totalité des activités maritimes de LOGISTEC, opérateur de terminaux et fournisseur de services logistiques, détenu majoritairement par la société de capital-investissement new-yorkaise Blue Wolf Capital Partners LLC (Blue Wolf). À la suite de la transaction, Blue Wolf demeurera un investisseur dans l’entreprise.

Établie à Montréal (Québec) et exploitant des activités au Canada et aux États-Unis, LOGISTEC fournit des services de manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à des entreprises maritimes et industrielles. Enstructure, une société privée, assure l’acheminement de marchandises au sein de l’économie mondiale, en offrant des solutions innovantes pour la chaîne d’approvisionnement de ses clients.

Enstructure et LOGISTEC, qui comprend les marques Gulf Stream Marine et LOGISTEC Direct, créeront un important réseau de terminaux maritimes en Amérique du Nord. Ensemble, ils opéreront un réseau complémentaire de terminaux et d’actifs logistiques desservant les principaux corridors commerciaux, marchés industriels et clients de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle du continent.

LOGISTEC maintiendra son siège social à Montréal, où l’entreprise est établie depuis plus de 70 ans, et les emplois seront préservés. L’entreprise compte s’appuyer sur les relations d’affaires de LOGISTEC, ainsi que ses employés, les communautés et les partenaires portuaires pour renforcer sa présence au Canada et aux États-Unis et saisir de nouvelles occasions d’affaires.

« Cette transaction amènera l’investissement et les ressources nécessaires pour propulser la prochaine phase de croissance de l’entreprise, tout en créant des opportunités pour ses employés et la communauté qu’elle dessert au Québec, au Canada et aux États-Unis. Enstructure et LOGISTEC partagent une vision stratégique commune, et nous sommes fiers d’accueillir les équipes de LOGISTEC au sein d’Enstructure », a déclaré Philippe De Montigny, co-chef de la direction d’Enstructure et originaire de Montréal.

« Cette transaction réunit deux organisations hautement respectées qui partagent des valeurs communes, des activités complémentaires et la volonté d’investir à long terme dans les infrastructures maritimes, a déclaré Matthew Satnick, co-chef de la direction d’Enstructure.

En unissant notre expertise, nous créons une plateforme nord-américaine solide qui permettra d’innover au sein de la chaîne d’approvisionnement de nos clients, de soutenir la croissance économique dans nos régions géographiques et de saisir de nouvelles occasions de croissance pour notre entreprise et nos employés. »

« LOGISTEC a bâti une entreprise exceptionnelle et s’est forgé une solide réputation au Canada et en Amérique du Nord », a déclaré Bennet Grill, associé et chef du secteur industriel chez Blue Wolf. « Nous sommes fiers de ce que l’entreprise et ses employés ont accompli, et nous sommes convaincus qu’Enstructure est le partenaire idéal à long terme pour soutenir la croissance et le succès continus de LOGISTEC. Nous nous réjouissons de collaborer avec l’équipe d’Enstructure en tant qu’investisseurs au sein de l’entreprise. »

Grâce à cette acquisition, Enstructure renforcera sa capacité et la connectivité de ses opérations de vrac, de marchandises générales, de conteneurs, d’automobiles et matériel roulant, et de logistique multimodale, tout en investissant dans la modernisation des infrastructures, la sécurité, les technologies et les initiatives en matière de durabilité.

Enstructure a souligné que la transaction, qui demeure assujettie aux conditions de clôture habituelles, se traduira par des investissements et une croissance à long terme en Amérique du Nord. L’entreprise continuera de soutenir les emplois au Canada, de maintenir un leadership et des opérations localement, et d’investir dans les infrastructures portuaires canadiennes ainsi que dans les communautés.

Blue Wolf conservera sa participation majoritaire dans CoreAqua et Sanexen, anciennement la division de services environnementaux de LOGISTEC. CoreAqua est un chef de file dans les solutions de réhabilitation de conduites d’eau sans tranchée et Sanexen est spécialisée dans les services environnementaux.

Blackstone Credit & Insurance (« BXCI »), partenaire stratégique d’Enstructure depuis 2022, ainsi que d’autres investisseurs, dont OMERS, vont également financer la transaction. « Nous sommes ravis d’appuyer Enstructure dans la prochaine phase de sa croissance », a déclaré Mark Rutledge, directeur général principal chez BXCI. « Cela démontre notre capacité à offrir des solutions de financement flexibles et intégrées aux entreprises, ainsi que notre engagement soutenu envers les infrastructures et les secteurs basées sur les actifs. »

Viking Global Investors, investisseur d’Enstructure depuis 2022 dans le cadre de sa stratégie de capital-investissement, a fourni un apport additionnel en capital afin de soutenir la transaction.

Rothschild & Co a agi à titre de conseiller financier exclusif d’Enstructure. Latham & Watkins LLP et Stikeman Elliott LLP ont agi à titre de conseillers juridiques d’Enstructure. Valeurs Mobilières TD a agi en tant que conseiller financier exclusif de LOGISTEC. Willkie Farr & Gallagher LLP et McCarthy Tétrault LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Blue Wolf.

À propos d’Enstructure

Enstructure possède et exploite un réseau d’infrastructures portuaires sur la côte est, la côte du golfe du Mexique et le système fluvial intérieur des États-Unis. Fondée en 2016 par les co-chefs de la direction Philippe De Montigny et Matthew Satnick, l’entreprise offre des services logistiques intégrés à certaines des plus importantes entreprises mondiales dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, de l’alimentation, de la fabrication, de la construction et de la sécurité publique. La mission d’Enstructure est de veiller à ce que les marchandises qui soutiennent l’économie soient acheminées avec précision, transparence et fiabilité.

À propos de Blue Wolf Capital Partners

Blue Wolf Capital Partners LLC est une société de capital-investissement spécialisée dans les investissements axés sur la création de valeur au sein d’entreprises du marché intermédiaire des secteurs industriel et de la santé. Son équipe intégrée de professionnels de l’investissement conjugue expertise stratégique et opérationnelle afin de miser sur la transformation des organisations pour générer des rendements. Blue Wolf investit dans des entreprises qui ont des leviers de création de valeur comme la transformation organisationnelle, les syndicats et le capital humain, les relations gouvernementales et les stratégies ESG. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bluewolfcapital.com.

À propos de LOGISTEC

Établie à Montréal (QC), LOGISTEC fournit des services de manutention de vrac, de marchandises générales et de conteneurs, ainsi que des solutions logistiques à l’industrie maritime et aux entreprises industrielles dans 62 ports et 84 terminaux en Amérique du Nord. LOGISTEC offre également des services de transport maritime en Arctique et des services d’agence maritime aux armateurs et opérateurs de navires.

Contacts médias

Eugene Young

Chef des affaires externes

Enstructure

media@enstructure.com

Kate Spaziani

Directrice, affaires gouvernementales et communications

Blue Wolf Capital Partners

kate@bluewolfcapital.com

Katia Reyburn

Vice-présidente principale, communications et affaires publiques

LOGISTEC

comms@logistec.com