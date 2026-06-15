La CCC signe un protocole d’entente pour accroître le commerce de défense canadien avec la République dominicaine

OTTAWA, Ontario, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La CCC a le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec le ministère de la Défense de la République dominicaine, marquant une étape importante dans le renforcement du commerce de défense et de la coopération entre les deux pays. Cette entente établit un mécanisme d’approvisionnement de gouvernement à gouvernement (GÀG), permettant à la République dominicaine d’accéder efficacement à des biens et services de défense canadiens de haute qualité. Grâce à ce partenariat, la CCC appuiera les efforts du pays visant à moderniser ses capacités de défense et à relever les défis de sécurité en constante évolution.

Le ministère de la Défense de la République dominicaine accorde la priorité à l’accès aux technologies, produits et services canadiens dans les domaines aérien, terrestre et maritime, ainsi qu’au renforcement de la réponse aux catastrophes et à l’établissement de partenariats stratégiques. L’industrie de la défense canadienne est bien placée pour soutenir ces objectifs, en offrant une expertise éprouvée dans des secteurs tels que les plateformes de garde côtière et de surveillance, la sécurité des frontières, les systèmes de commandement et de contrôle, les capacités de renseignement, ainsi que des chaînes d’approvisionnement sûres et fiables.

Signé le 25 mai 2026, le protocole d’entente officialise la collaboration visant à cerner et à faire progresser des projets prioritaires d’acquisition de défense dans le cadre du modèle GÀG. L’entente a été signé par Kim Douglas, vice-présidente du développement des affaires et du marketing à la CCC, et le lieutenant-général Carlos Antonio Fernández Onofre, ministre de la Défense de la République dominicaine. La signature s’est déroulée en présence de Son Excellence Jacqueline DeLima Baril, ambassadrice du Canada en République dominicaine.

Citations

« Ce protocole d’entente positionne le Canada comme un partenaire de défense de confiance pour la République dominicaine et ouvre la voie à de nouvelles possibilités de fournir des solutions éprouvées, de haute qualité et interopérables grâce au modèle GÀG de la CCC. En mettant en relation la République dominicaine avec l’industrie de défense canadienne, reconnue à l’échelle mondiale, nous renforçons un partenariat précieux, réduisons les risques liés à l’approvisionnement et favorisons un commerce et une coopération durables et mutuellement avantageux. » – Bobby Kwon, président et chef de la direction, CCC.

« Cet accord reflète la solidité et le dynamisme de la relation bilatéral du Canada avec la République dominicaine. Il souligne notre engagement commun envers la sécurité régionale et l’approfondissement des liens commerciaux et économiques entre nos pays dans des secteurs stratégiques. » – S.E. Jacqueline DeLima Baril, ambassadrice du Canada en République dominicaine.

Liens connexes

Ressource

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter communications@ccc.ca.

À propos de la CCC

La CCC est l’agence de passation de contrats de gouvernement à gouvernement du Canada. Nous aidons à établir des relations commerciales fructueuses entre les entreprises canadiennes et les gouvernements du monde entier grâce à notre approche de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Nous sommes également l'autorité contractante désignée par le ministère américain de la guerre pour les approvisionnements en provenance du Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont nous avons facilité des milliards en échanges commerciaux entre des entreprises canadiennes et des gouvernements du monde entier, visitez ccc.ca/fr.