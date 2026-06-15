Le KFSH montre comment les hôpitaux spécialisés peuvent stimuler l’innovation au sein des systèmes de santé lors du congrès HLTH Europe 2026

AMSTERDAM, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de son parrainage et de sa participation au congrès HLTH Europe 2026, qui se tiendra du 15 au 18 juin à Amsterdam, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH) met en lumière la manière dont les hôpitaux spécialisés peuvent devenir des catalyseurs d’innovation au sein des systèmes de santé, en transformant la science de pointe, les infrastructures numériques et la refonte opérationnelle en améliorations mesurables des soins.

La participation du KFSH s’inscrit dans les grands thèmes de l’événement, notamment la confiance dans l’IA, l’IA centrée sur l’humain, l’IA en radiologie, la transformation des prestataires et l’innovation au sein des systèmes de santé. Dans chacun de ces domaines, l’hôpital présente un modèle axé sur la mise en œuvre concrète, plutôt que sur l’adoption isolée de technologies.

Le parcours du KFSH en matière d’innovation constitue une illustration solide de ce modèle. L’hôpital a franchi des étapes majeures en chirurgie robotique, avec notamment des premières mondiales telles que l’implantation d’une pompe cardiaque artificielle, la transplantation hépatique robotisée et la résection hépatique robotisée à port unique chez un donneur vivant. Dans le domaine de la transplantation, le KFSH a réalisé plus de 1 600 résections hépatiques robotisées chez des donneurs vivants, soit le volume le plus élevé au monde, grâce à un modèle structuré reposant sur la formation, la simulation et une mise en œuvre clinique progressive.

Son programme d’innovation s’étend également à la médecine de précision et aux thérapies avancées. Le KFSH a lancé la première usine de fabrication de thérapies géniques et cellulaires d’Arabie saoudite, destinée à produire localement des thérapies à base de cellules CAR-T et de cellules souches, à élargir l’accès aux traitements avancés et à réduire le coût des soins. Cette usine intègre des procédés de fabrication de pointe, des systèmes qualité ainsi qu’un contrôle qualité assisté par l’IA.

L’innovation opérationnelle renforce par ailleurs l’impact du KFSH à l’échelle du système. La transformation des flux de patients grâce à l’IA a permis de réduire de 75 % les temps d’attente aux urgences, tandis que des applications d’IA développées localement ont contribué au diagnostic, à l’optimisation des ressources et à l’amélioration de l’expérience patient. Ces avancées démontrent, dans leur ensemble, comment l’innovation peut améliorer les résultats, accroître les capacités et soutenir des soins spécialisés durables.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et au 12e rang mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour l’année 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Newsweek l’a par ailleurs classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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