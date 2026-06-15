Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 12 juin 2026

RACHAT D’ACTIONS – 15 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 8 au 12 juin 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché

(MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































08/06/2026 FR0000121204











































































8 647 82,4417 XPAR 08/06/2026 6 186 82,6717 CEUX 08/06/2026 1 081 82,6091 AQEU 08/06/2026 874 82,6521 TQEX 09/06/2026 9 060 83,1977 XPAR 09/06/2026 6 744 83,2893 CEUX 09/06/2026 868 83,2823 TQEX 09/06/2026 1 092 83,3065 AQEU 10/06/2026 9 037 83,1154 XPAR 10/06/2026 6 783 83,1652 CEUX 10/06/2026 1 073 83,1475 AQEU 10/06/2026 914 83,1566 TQEX 11/06/2026 9 090 83,5128 XPAR 11/06/2026 6 801 83,4129 CEUX 11/06/2026 1 048 83,4094 AQEU 11/06/2026 931 83,3977 TQEX 12/06/2026 9 106 83,9798 XPAR 12/06/2026 6 711 83,8992 CEUX 12/06/2026 1 033 83,8796 AQEU 12/06/2026 868 83,8426 TQEX TOTAL 87 947 83,2737

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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