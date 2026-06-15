Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 12 juin 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 15 JUIN 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 21 mai 2026.

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 8 au 12 juin 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
(MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		08/06/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		8 64782,4417XPAR
08/06/20266 18682,6717CEUX
08/06/20261 08182,6091AQEU
08/06/2026 87482,6521TQEX
09/06/20269 06083,1977XPAR
09/06/20266 74483,2893CEUX
09/06/2026 86883,2823TQEX
09/06/20261 09283,3065AQEU
10/06/20269 03783,1154XPAR
10/06/20266 78383,1652CEUX
10/06/20261 07383,1475AQEU
10/06/2026 91483,1566TQEX
11/06/20269 09083,5128XPAR
11/06/20266 80183,4129CEUX
11/06/20261 04883,4094AQEU
11/06/2026 93183,3977TQEX
12/06/20269 10683,9798XPAR
12/06/20266 71183,8992CEUX
12/06/20261 03383,8796AQEU
12/06/2026 86883,8426TQEX
   TOTAL87 94783,2737 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

        

        

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