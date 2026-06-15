VivaTech 2026 : JCDecaux dévoile « Le Bus Shelter » et l’expérience digitale inédite « Unlimited DOOH »

Paris, le 15 juin 2026 – À l’occasion de la dixième édition de VivaTech, qui se tient du 17 au 20 juin 2026 à Paris, JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, présentera une série d’innovations illustrant sa vision d’un média utile au service d’une ville connectée et responsable.

Depuis plus de 60 ans, JCDecaux contribue aux transformations des villes avec des mobiliers urbains serviciels – Abribus®, Mobilier Urbain pour l’Information, sanitaires à entretien automatique, système de vélos en libre-service à grande échelle, mobiliers urbains végétalisés – qui facilitent le quotidien des citoyens, accompagnent les mobilités et offrent aux marques des expériences de communication à fort impact. Lors de l’édition 2026 de VivaTech, JCDecaux démontrera sa capacité d’innovation continue, réaffirmant sa dimension d’Adtech company et sa mission d’améliorer la vie en ville, en conjuguant technologie, créativité et utilité, au bénéfice des citoyens, des territoires et des annonceurs.

« Le Bus Shelter » : un démonstrateur serviciel pour les villes de demain

Pièce maîtresse du stand, « Le Bus Shelter » réinterprète l’Abribus® iconique de JCDecaux en répondant à l’évolution des usages quotidiens des voyageurs et aux enjeux des collectivités locales. Conçu comme un hub de services urbains, il intègre un ensemble de fonctionnalités activables selon les besoins des villes : module fraîcheur naturelle, système Filtreo, point contact secours, défibrillateur, plan de quartier e-paper couleur, module drone, capteurs environnementaux, Wi-Fi et panneaux photovoltaïques.

Deux innovations y seront notamment présentées pour la première fois :

Un brumisateur d’eau purifiée breveté, déployé pour la première fois sur un Abribus®, qui contribue à l’adaptation de l’espace urbain face aux vagues de chaleur en offrant un rafraîchissement ponctuel aux citadins ;

Une signalétique en couleurs, visible sur un écran LED positionné en hauteur, fournit en temps réel une information claire sur la ligne de bus et son statut, tout en restant lisible à distance et en améliorant l’expérience des voyageurs.

« Le Bus Shelter » illustre la capacité de JCDecaux à co-construire avec les collectivités des solutions sur mesure, à impact concret pour la vie urbaine.

« Unlimited DOOH (Digital Out-of-Home) » : une expérience digitale immersive

Autre espace clé du stand, l’expérience « Unlimited DOOH » mettra en avant un écran LED 4K de 13 m² diffusant des créations digitales inédites, conçues notamment à partir de l’intelligence artificielle. Développés par les équipes de JCDecaux ou en collaboration avec des annonceurs et des studios créatifs, ces contenus immersifs et interactifs illustreront tout le potentiel du DOOH en matière de créativité et de technologie afin de créer des expériences mémorables. JCDecaux souhaite ainsi partager un aperçu des possibilités offertes par son média et encourager agences, annonceurs, villes, opérateurs de transport et partenaires retail à explorer de nouveaux usages créatifs de ses mobiliers urbains digitaux.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Présent à VivaTech depuis la première édition, JCDecaux, inventeur de l’Abribus® financé par la publicité – une idée née en France et devenue une référence mondiale, donnant lieu à un modèle autour du mobilier urbain publicitaire et serviciel – affirme plus que jamais son esprit pionnier en faisant de ce rendez-vous un accélérateur de sa stratégie d’open innovation et de ses coopérations avec l’écosystème tech. En faisant évoluer notre Abribus® et en repoussant les frontières du DOOH grâce aux nouvelles technologies, nous prolongeons l’intuition fondatrice de Jean-Claude Decaux : faire de notre média un levier concret pour améliorer la vie en ville pour toutes et tous, grâce à des expériences de communication et des services toujours plus innovants, créatifs, utiles et durables. À l’occasion de cette dixième édition, nous souhaitons enfin rendre un hommage particulier à Maurice Lévy, Président d’honneur de Publicis Groupe et co-fondateur de VivaTech, qui a su faire de cet événement l’un des grands rendez-vous internationaux de l’innovation. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2025 : 3 967,1 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans 79 pays

1 105 906 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 895 villes de plus de 10 000 habitants

11 894 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (11,1) et classé Or par EcoVadis

Membre du Global Compact ONU depuis 2015 et du RE100 depuis 2019

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (636 625 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (374 718 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (94 562 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (740 067 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (168 815 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (103 865 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (31 364 faces publicitaires)

N°2 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 852 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

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Direction de la Communication : Clémentine Prat

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