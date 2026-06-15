Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

INFORMATION RÉGLEMENTÉE
Déclaration des transactions sur actions propres
Paris, le 15 juin 2026
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 9, 10, 11 et 12 juin 2026.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026
I. Présentation agrégée
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|09/06/2026
|FR0000120503
|120 000
|49,3014
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|10/06/2026
|FR0000120503
|97 100
|48,9537
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|11/06/2026
|FR0000120503
|48 000
|49,4782
|XPAR
|BOUYGUES SA
|969500MOCLNQFNZN0D63
|12/06/2026
|FR0000120503
|90 000
|50,2661
|XPAR
II. Présentation détaillée
https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-15-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx
Pièce jointe