Bouygues : Déclaration des transactions sur actions propres

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INFORMATION RÉGLEMENTÉE

Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 15 juin 2026

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées les 9, 10, 11 et 12 juin 2026.
Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale le 23 avril 2026

I.      Présentation agrégée

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6309/06/2026FR0000120503120 00049,3014XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6310/06/2026FR000012050397 10048,9537XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6311/06/2026FR000012050348 00049,4782XPAR
BOUYGUES SA969500MOCLNQFNZN0D6312/06/2026FR000012050390 00050,2661XPAR

II.      Présentation détaillée


https://www.bouygues.com/app/uploads/2026/06/2026-06-15-declaration-agregee-et-detaillee-des-operations-realisees-par-BOUYGUES-sur-ses-propres-titres.xlsx

Pièce jointe


Attachments

01_Déclarations des transactions sur actions propres_15_06_2026
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