IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 24 - 2026

Présentation agrégée par jour et par marché
|Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026
|Nom de l'émetteur
|Code identifiant de l'émetteur (code LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition
|Code identifiant marché
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|08/06/2026
|FR0010259150
|5 000
|157.3167
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|09/06/2026
|FR0010259150
|4 000
|157.4079
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|10/06/2026
|FR0010259150
|3 500
|155.2037
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|11/06/2026
|FR0010259150
|231
|154.9403
|XPAR
|IPSEN
|549300M6SGDPB4Z94P11
|12/06/2026
|FR0010259150
|981
|156.8925
|XPAR
|TOTAL
|13 712
|156.7336
Pièce jointe