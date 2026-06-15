IPSEN - Achats effectués dans les conditions de l'Article 5 du Règlement MAR - Semaine 24 - 2026

 | Source: Ipsen Pharma Ipsen Pharma

Présentation agrégée par jour et par marché

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 juin au 12 juin 2026
       
Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur (code LEI)Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisitionCode identifiant marché
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1108/06/2026FR00102591505 000157.3167XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1109/06/2026FR00102591504 000157.4079XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1110/06/2026FR00102591503 500155.2037XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1111/06/2026FR0010259150 231154.9403XPAR
IPSEN549300M6SGDPB4Z94P1112/06/2026FR0010259150 981156.8925XPAR
   TOTAL13 712156.7336 

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