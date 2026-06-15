LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juin 2026

Programme de rachat d’actions



Déclaration agrégée des transactions sur actions propres

réalisées du 8 au 12 juin 2026





Paris, le 15 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 8 juin au 12 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€) Marché

(MIC Code) LECTRA 08/06/2026 FR0000065484 13 668 16,7944 XPAR LECTRA 08/06/2026 FR0000065484 9 187 16,7856 CEUX LECTRA 08/06/2026 FR0000065484 1 962 16,7832 AQEU LECTRA 08/06/2026 FR0000065484 1 260 16,7715 TQEX LECTRA 09/06/2026 FR0000065484 13 517 16,8444 XPAR LECTRA 09/06/2026 FR0000065484 1 245 16,8531 TQEX LECTRA 09/06/2026 FR0000065484 9 366 16,8621 CEUX LECTRA 09/06/2026 FR0000065484 1 989 16,8646 AQEU LECTRA 10/06/2026 FR0000065484 13 179 16,4960 XPAR LECTRA 10/06/2026 FR0000065484 1 971 16,4635 AQEU LECTRA 10/06/2026 FR0000065484 8 878 16,4609 CEUX LECTRA 10/06/2026 FR0000065484 1 128 16,4721 TQEX LECTRA 11/06/2026 FR0000065484 13 302 16,4130 XPAR LECTRA 11/06/2026 FR0000065484 1 970 16,3858 AQEU LECTRA 11/06/2026 FR0000065484 9 195 16,3843 CEUX LECTRA 11/06/2026 FR0000065484 1 137 16,4038 TQEX LECTRA 12/06/2026 FR0000065484 13 355 16,4439 XPAR LECTRA 12/06/2026 FR0000065484 9 271 16,4119 CEUX LECTRA 12/06/2026 FR0000065484 2 015 16,3987 AQEU LECTRA 12/06/2026 FR0000065484 1 137 16,3992 TQEX TOTAL 128 732 16,5918





A propos de Lectra

A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150.

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