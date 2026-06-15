LECTRA : Programme de rachat d’actions - Déclaration agrégée des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juin 2026

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Programme de rachat d’actions

Déclaration agrégée des transactions sur actions propres
réalisées du 8 au 12 juin 2026


Paris, le 15 juin 2026,

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l'Assemblée générale mixte du 29 avril 2026 pour opérer sur ses actions, Lectra SA (LEI : 9695000KWQEBUDT6IO19) déclare ci-après les transactions sur ses actions propres (LSS - FR0000065484), réalisées du 8 juin au 12 juin 2026 par un prestataire de services d'investissement dans le cadre du mandat annoncé le 5 mai 2026, conformément à la réglementation applicable :

Nom de l’émetteurJour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier
(en nombre d’actions)		Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (€)Marché
(MIC Code)
LECTRA08/06/2026FR000006548413 66816,7944XPAR
LECTRA08/06/2026FR00000654849 18716,7856CEUX
LECTRA08/06/2026FR00000654841 96216,7832AQEU
LECTRA08/06/2026FR00000654841 26016,7715TQEX
LECTRA09/06/2026FR000006548413 51716,8444XPAR
LECTRA09/06/2026FR00000654841 24516,8531TQEX
LECTRA09/06/2026FR00000654849 36616,8621CEUX
LECTRA09/06/2026FR00000654841 98916,8646AQEU
LECTRA10/06/2026FR000006548413 17916,4960XPAR
LECTRA10/06/2026FR00000654841 97116,4635AQEU
LECTRA10/06/2026FR00000654848 87816,4609CEUX
LECTRA10/06/2026FR00000654841 12816,4721TQEX
LECTRA11/06/2026FR000006548413 30216,4130XPAR
LECTRA11/06/2026FR00000654841 97016,3858AQEU
LECTRA11/06/2026FR00000654849 19516,3843CEUX
LECTRA11/06/2026FR00000654841 13716,4038TQEX
LECTRA12/06/2026FR000006548413 35516,4439XPAR
LECTRA12/06/2026FR00000654849 27116,4119CEUX
LECTRA12/06/2026FR00000654842 01516,3987AQEU
LECTRA12/06/2026FR00000654841 13716,3992TQEX
  TOTAL128 73216,5918 


A propos de Lectra
A la pointe de l’innovation depuis sa création en 1973, Lectra propose des solutions technologiques d’intelligence industrielle combinant logiciels en mode SaaS, équipements de découpe, données et services associés, aux acteurs de la mode, de l’automobile et de l’ameublement. Lectra accélère la transformation et le succès de ses clients dans un monde en perpétuel mouvement, grâce aux technologies clés de l’Industrie 4.0 : IA, big data, cloud et internet des objets. Le Groupe est présent dans plus de cent pays. Les sites de production de ses équipements de découpe sont implantés en France, en Chine et aux Etats-Unis. Les 2800 collaborateurs de Lectra sont animés par trois valeurs fondamentales : faire preuve d’ouverture d’esprit, être des partenaires de confiance et innover avec passion. Tous partagent une même attention à la responsabilité sociétale, qui constitue l’un des piliers de la stratégie que Lectra déploie pour assurer sa croissance durable et celle de ses clients. Lectra a réalisé un chiffre d’affaires de 507 millions d’euros en 2025, dont 89 millions d’euros de chiffres d’affaires SaaS. L’entreprise est cotée sur Euronext, où elle fait partie des indices suivants : CAC All Shares, CAC Technology, EN Tech Leaders et ENT PEA-PME 150. 
Pour plus d’informations, visitez lectra.com.

Lectra –Siège social : 16–18, rue Chalgrin • 75016 Paris • France
Tél. +33 (0)1 53 64 42 00 – lectra.com
Société anonyme au capital de 38 063 263 €. RCS Paris B 300 702 305

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