Déclaration hebdomadaire TEN rachat d'actions du 8 juin au 12 juin 2026

 | Source: TECHNIP ENERGIES TECHNIP ENERGIES

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Technip Energies (PARIS:TE) déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 8 juin 2026 au 12 juin 2026.

Ces transactions ont été réalisées dans le cadre du programme de rachat avec la mise en place d’un mandat discrétionnaire exécuté par un prestataire de services d’investissement prenant ses décisions relatives à l’acquisition d’actions de Technip Energies de manière indépendante.

Nom de l’émetteurCode identifiant de
l’émetteur (Code LEI)		Jour de la transactionCode identifiant de l’instrument financierVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d’acquisitions (en €)Code MIC
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7008/06/2026NL001455947826 20035,0221XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7008/06/2026NL00145594786 50535,0673CEUX
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7009/06/2026NL0014559478110 00034,6130XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7010/06/2026NL001455947880 00034,3028XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7011/06/2026NL001455947854 23134,0589XPAR
TECHNIP ENERGIES NV724500FLODI49NSCIP7011/06/2026NL00145594784 05634,0933CEUX
   TOTAL280 99234,458933 

Pour une information détaillée concernant les transactions réalisées ainsi que les objectifs de rachat poursuivis, se référer à la déclaration détaillée disponible sur :
https://investors.technipenergies.com/fr/financial-information/publications-regulated-information/notice-trading-own-shares.

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO2, nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 18 000 collaborateurs dans 35 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 7,2 milliards d'euros en 2025 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d’informations : www.ten.com.

Contacts 

Relations investisseursRelations médias
Phillip LindsayJason Hyonne
Vice-président Relations InvestisseursResponsable Relations presse & Réseaux sociaux
Tel: +44 207 585 5051Tel: +33 1 47 78 22 89
Email: Phillip LindsayEmail: Jason Hyonne


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