TISSIUM lauréat du programme French Tech Next40

Paris, France, le 15 juin 2026 – TISSIUM, société de medtech spécialisée dans le développement de polymères programmables biomorphiques pour la reconstruction des tissus, annonce aujourd'hui son entrée dans la promotion 2026 du French Tech Next40.

Après six années consécutives au sein du French Tech 120, cette nouvelle distinction place TISSIUM parmi les quarante entreprises technologiques françaises identifiées par l'État comme ayant le plus fort potentiel pour devenir des leaders mondiaux dans leur secteur.

Lancé en 2019 par la Mission French Tech, le programme French Tech Next40/120 accompagne les entreprises technologiques françaises les plus performantes dans leur développement et leur expansion internationale. Sélectionnées parmi les lauréats du French Tech 120, les entreprises du Next40 sont reconnues pour leur excellence technologique, leur dynamique de croissance et leur contribution à la compétitivité économique et au rayonnement de l'innovation française.

En tant que lauréat du French Tech Next40, TISSIUM bénéficiera tout au long de l'année d'un accompagnement dédié couvrant notamment les enjeux de financement, de développement international, de recrutement, de développement industriel, de propriété intellectuelle, de partenariats stratégiques et de réglementation. Le programme donne également accès à un start-up manager dédié au sein de la Mission French Tech, à une visibilité renforcée ainsi qu'à un réseau de décideurs publics et privés.

Cette sélection intervient à une étape importante du développement de TISSIUM. Au cours des douze derniers mois, la Société a franchi plusieurs étapes majeures, notamment l'obtention de l'autorisation de commercialisation de la FDA pour COAPTIUM® CONNECT ainsi que le lancement commercial de son premier produit aux États-Unis, marquant son entrée dans une nouvelle phase de développement en tant qu'entreprise medtech à vocation commerciale. En parallèle, TISSIUM continue de développer son pipeline de six produits avec des développements cliniques en Europe et aux Etats-Unis qui ont pour ambition de mener à plusieurs homologations au cours des prochaines années.

Christophe Bancel, Directeur Général de TISSIUM, a déclaré :

"Nous sommes particulièrement fiers d'intégrer le French Tech Next40 après six années consécutives au sein du French Tech 120. Cette reconnaissance reflète l'engagement de nos équipes et les progrès considérables réalisés par TISSIUM au cours de l'année écoulée. Alors que nous entrons dans une nouvelle phase de notre développement, portée par des avancées réglementaires et commerciales majeures aux États-Unis et en Europe, nous poursuivons notre ambition de bâtir un leader mondial de la réparation et de la reconstruction atraumatiques des tissus. Nous sommes fiers de représenter l'excellence de l'innovation à l'international et remercions la Mission French Tech pour son soutien continu."

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À propos de la Mission French Tech

La Mission French Tech est la mission de l’État chargée, depuis 2013, de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-up françaises, en France et à l’international.

Rattachée à la Direction Générale des Entreprises, au sein du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique, elle fédère et anime l’écosystème de la French Tech avec un réseau de 19 Capitales et près d’une centaine de Communautés French Tech labellisées, en France et dans 57 pays à travers le monde.

Elle accompagne également des start-up en facilitant leurs interactions avec l’administration via un réseau de plus de 60 correspondants French Tech.

La Mission French Tech accompagne les start-up les plus matures à travers le programme French Tech Next40/120 et les start-up positionnées sur des secteurs identifiés comme stratégiques dans le cadre de France 2030 avec le programme French Tech 2030.

Retrouvez toutes les informations sur le French Tech Next40/120 sur le site de la Mission French Tech: www.lafrenchtech.com.

À propos de TISSIUM

TISSIUM est une entreprise de MedTech au stade commercial, implantée à Paris (France) et à Cambridge (États-Unis), et disposant d’un site de fabrication à Roncq (France). La société est à l’origine d’une plateforme exclusive de polymères élastomères entièrement biosynthétiques, biomorphiques et programmables, conçus pour répondre à des besoins critiques non satisfaits dans les domaines de la réparation et de la reconstruction atraumatiques des tissus.

Le portefeuille diversifié de TISSIUM comprend un produit commercialisé et six produits en cours de développement dans trois domaines clés : la réparation atraumatique des nerfs périphériques, la réparation atraumatique des hernies et le soutien de lignes de suture en chirurgie cardiovasculaire. Chaque solution est conçue pour optimiser la réparation des tissus grâce à des procédures contrôlées, associées à des dispositifs d’administration et d’activation spécialisés, afin de maximiser les performances et la facilité d’utilisation de ses produits.

Fondée en 2013, TISSIUM s'appuie sur des recherches de pointe et une propriété intellectuelle issues des laboratoires du professeur Robert Langer (MIT) et du professeur Jeffrey M. Karp (Brigham and Women’s Hospital).

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.TISSIUM.com et suivez-nous sur LinkedIn : TISSIUM.

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Contacts

Relations investisseurs

Romain Attard – Chief Financial Officer

rattard@tissium.com

Relations presse

tissium@yourstorypr.com

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