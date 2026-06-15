Rogers transporte l’esprit des Blue Jays à Calgary avec une nouvelle expérience au Rogers Charity Classic

CALGARY, Alberta, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’esprit du Rogers Centre s’invite à Calgary cet été avec le lancement d’une expérience inspirée du stade des Blue Jays au 16e trou du terrain qui accueille le tournoi Rogers Charity Classic.

Afin de célébrer la 50e saison des Blue Jays, Rogers Communications a annoncé aujourd’hui que le 16e trou du Canyon Meadows Golf and Country Club prendra les couleurs vibrantes des Blue Jays et deviendra un point de rencontre entre fans et l’équipe chérie du Canada dans un contexte typiquement calgarien, tout en permettant d’appuyer une cause importante.

« En tant que fière propriétaire des Blue Jays, Rogers est emballée de transporter l’esprit du baseball à Calgary et d’offrir une expérience mémorable aux fans qui assisteront au Rogers Charity Classic, a déclaré Terrie Tweddle, chef de la direction de la Marque et des Communications, Rogers. Cette expérience immersive souligne non seulement la 50e saison des Blue Jays, mais elle aura également un effet positif considérable sur les familles de l’Alberta. »

Les fans qui assisteront au Rogers Charity Classic pourront vivre une expérience emblématique évoquant le Rogers Centre de Toronto, notamment des commerces ambulants proposant des spécialités typiques, des DJ et de l’orgue joué en direct, les chansons d’arrivée des joueurs, des occasions de rencontrer d’anciens joueurs des Blue Jays et de prendre des photos avec eux, ainsi qu’une section exclusive offrant une vue privilégiée réservée à la clientèle de Rogers.

Tout au long du tournoi, pour chaque oiselet réussi au 16e trou (par 3), un montant de 1 000 $ sera remis à la Jays Care Foundation, ce qui s’inscrit dans l’engagement continu de Rogers à offrir des expériences de premier plan aux fans tout en soutenant les communautés de l’Alberta.

« Nous nous engageons à améliorer continuellement l’expérience des fans et à trouver de nouvelles façons de rendre le tournoi Rogers Charity Classic plus attrayant, divertissant et mémorable, a déclaré Sean Van Kesteren, directeur général, Rogers Charity Classic. Qu’il s’agisse d’expériences promotionnelles novatrices sur le terrain et d’une hospitalité améliorée, ou encore de présenter du golf de classe mondiale et d’attirer des joueurs dans la communauté, nous voulons que les fans se sentent en contact avec l’énergie de l’événement, tant sur le terrain qu’en dehors. Cet engagement à créer une expérience communautaire exceptionnelle est en grande partie ce qui a permis au tournoi Rogers Charity Classic de devenir l’un des événements sportifs et caritatifs les plus importants au Canada. »

D’autres renseignements, notamment les disponibilités des joueurs et les expériences des fans, seront communiqués à l’approche du tournoi.

Les billets du Rogers Charity Classic 2026, qui aura lieu du 21 au 23 août, sont maintenant en vente. Différents forfaits sont offerts, proposant des expériences haut de gamme, des points de vue améliorés et des options d’hébergement exclusives.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos du tournoi Rogers Charity Classic

Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic accueille certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary, en Alberta. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, accueille des champions de la PGA qui compétitionnent pour remporter 2,5 millions de dollars américains dans une formule de jeu « partie par coups ». Dirigé par un groupe de mécènes et commandité par Rogers Communications, l’arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présente Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l’événement sur The Golf Channel. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser plus de 164 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs œuvrant auprès de milliers de jeunes de l’Alberta chaque année. Pour en savoir plus, consultez rogerscharityclassic.com (en anglais). Suivez-nous sur Facebook (à facebook.com/rogerscharityclassic) et sur X (anciennement Twitter).

Pour en savoir plus :

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338

Tournoi Rogers Charity Classic, chris@rogerscharityclassic.com, 403-620-8731