Rogers fait un don de 1 million de dollars au tournoi Rogers Charity Classic 2026

CALGARY, Alberta, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications a annoncé aujourd’hui un don de 1 million de dollars pour soutenir, par l’entremise du tournoi Rogers Charity Classic, des organismes caritatifs œuvrant auprès des jeunes en Alberta.

« Année après année, le Rogers Charity Classic a une incidence extraordinaire sur les communautés, les familles et les enfants de l’Alberta, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. C’est une fierté pour nous de travailler avec le groupe de mécènes et d’autres parties prenantes pour donner vie à cet événement local emblématique et de continuer de promouvoir l’important travail des organismes caritatifs œuvrant auprès des jeunes de la province. »

Le tournoi de l’année passée a permis d’amasser un montant record de 26,6 millions de dollars pour Rogers Birdies for Kids présenté par AltaLink, qui vient en aide chaque année à des milliers de jeunes grâce à des programmes dans des domaines comme le counseling, les sports et le soutien familial. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser 164,3 millions de dollars.

À partir de maintenant et jusqu’à la fin août 2026, les dons versés à des organismes caritatifs participants seront égalés jusqu’à concurrence de 50 % grâce au fonds de contrepartie du programme.

« Au cœur de notre mission, qui consiste à ramener les plus grandes vedettes du golf à Calgary chaque année, se trouve la volonté de mettre cet événement à profit pour avoir un effet positif sur les jeunes de notre communauté et leur famille, a déclaré Jim Riddell, président du conseil, Rogers Charity Classic. Ce don illustre notre engagement commun à aider les enfants à surmonter les difficultés, à saisir de nouvelles occasions et à éprouver joie et espoir, des sentiments auxquels chaque jeune a droit. »

Les billets du tournoi Rogers Charity Classic de 2026, qui aura lieu du 21 au 23 août, sont maintenant en vente.

En 2023, Rogers a annoncé un engagement de cinq ans en tant que commanditaire en titre du tournoi, réaffirmant ainsi sa volonté de renforcer les communautés de l’Alberta. Depuis, l’entreprise verse chaque année 1 million de dollars pour donner le coup d’envoi à la campagne de financement annuelle.

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications, de sport et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

À propos du tournoi Rogers Charity Classic

Chaque année, le tournoi Rogers Charity Classic accueille certains des plus grands noms du golf au Canyon Meadows Golf and Country Club de Calgary, en Alberta. Le tournoi de trois rondes, soit 54 trous, accueille des champions de la PGA qui compétitionnent pour remporter 2,5 millions de dollars américains dans une formule de jeu « partie par coups ». Dirigé par un groupe de mécènes et commandité par Rogers Communications, l’arrêt annuel du Circuit des champions de la PGA au Canada présente Calgary au monde entier grâce à une diffusion de l’événement sur The Golf Channel. Depuis sa création, le tournoi a permis d’amasser plus de 164 millions de dollars pour soutenir des organismes caritatifs œuvrant auprès de milliers de jeunes de l’Alberta chaque année. Pour en savoir plus, consultez rogerscharityclassic.com (en anglais). Suivez Rogers Charity Classic sur Facebook à facebook.com/rogerscharityclassic et sur X.

Pour en savoir plus :

Rogers Communications, media@rci.rogers.com, 1-844-226-1338

Tournoi Rogers Charity Classic, chris@rogerscharityclassic.com, 403-620-8731