La Thérapie Genio® de Nyxoah Remporte le Prix Galien UK 2026 de la Meilleure Technologie Médicale

Mont-Saint-Guibert, Belgique – 15 juin 2026, 22h05 CET / 16h05 ET – Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) (« Nyxoah » ou la « Société »), une société de technologie médicale spécialisée dans le développement de solutions innovantes pour le traitement de l’apnée obstructive du sommeil (AOS), a annoncé aujourd’hui que Genio®, sa thérapie de stimulation du nerf hypoglosse pour l’AOS, a reçu le Prix Galien UK 2026 de la Meilleure Technologie Médicale lors d’une cérémonie à Londres.

Le Prix Galien est largement reconnu comme l’une des plus hautes distinctions en matière d’innovation dans le domaine de la santé, récompensant les technologies qui apportent des avancées significatives dans les soins et les résultats pour les patients. Cette distinction récompense la contribution de Genio au traitement de l’apnée obstructive du sommeil, une maladie chronique qui touche des millions de personnes et qui est associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires, de troubles métaboliques, d’altération de la qualité de vie et de somnolence diurne excessive.

« Ce qui rend cette reconnaissance particulièrement spéciale, c’est qu’elle reflète les efforts de très nombreuses personnes dans l’ombre. Des ingénieurs qui ont développé la technologie, à nos équipes au Royaume-Uni et aux collaborateurs qui accompagnent les patients, jusqu’aux médecins qui implantent la thérapie et aux patients qui nous ont accordé leur confiance : cette réussite leur appartient à tous », a déclaré Olivier Taelman, Chief Executive Officer de Nyxoah.

Nyxoah tient également à remercier les cliniciens, les professionnels de santé et les patients qui ont soutenu le développement, l’évaluation et l’adoption de Genio à travers le monde. Au Royaume-Uni, cette distinction reflète l’engagement d’une équipe en pleine croissance qui travaille aux côtés du NHS et de partenaires de santé privés afin d’élargir l’accès à des options de traitement innovantes pour les patients atteints d’apnée obstructive du sommeil.

Cette distinction intervient dans une période de forte dynamique pour Nyxoah. Après l’approbation de la FDA et le lancement commercial de Genio aux États-Unis, la Société a récemment sécurisé un nouveau financement afin d’accélérer son expansion américaine, tandis que l’adoption de Genio continue de progresser en Europe et sur d’autres marchés internationaux.

À propos de Nyxoah

Nyxoah est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions innovantes pour le traitement de l’AOS. La principale solution de Nyxoah est le système Genio®, une thérapie de neurostimulation du nerf hypoglosse centrée sur le patient, sans sonde et sans batterie, destinée au traitement de l’AOS, le trouble respiratoire du sommeil le plus répandu au monde, associé à un risque accru de mortalité et à des comorbidités cardiovasculaires. Nyxoah est animée par la conviction que les patients souffrant d’AOS devraient pouvoir bénéficier de nuits réparatrices et vivre pleinement leur vie.

À la suite de la réussite de l’étude BLAST OSA, le système Genio® a obtenu son marquage CE européen en 2019. Nyxoah a réalisé deux introductions en bourse réussies : sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et sur le NASDAQ en juillet 2021. À la suite des résultats positifs de l’étude BETTER SLEEP, Nyxoah a obtenu l’extension de son marquage CE afin d’élargir ses indications thérapeutiques aux patients présentant un collapsus concentrique complet (CCC), actuellement contre-indiqués pour la thérapie des concurrents. En outre, la Société a annoncé les résultats positifs de l’étude pivot DREAM IDE et l’obtention de l’approbation de la FDA pour un sous-ensemble de patients adultes atteints d’AOS modérée à sévère présentant un IAH supérieur ou égal à 15 et inférieur ou égal à 65.

Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.nyxoah.com.

Attention – Marquage CE depuis 2019. Approuvé par la FDA en août 2025 en tant que dispositif sur prescription uniquement.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont de nature prospective et reflètent les attentes actuelles de la Société ou, le cas échéant, de ses administrateurs ou de sa direction concernant l’offre réalisée et l’utilisation prévue du produit de celle-ci ; la position de trésorerie de la Société ; le tirage du prêt de la Banque européenne d’investissement ; la transition prévue de son CEO ; le système Genio ; les avantages potentiels du système Genio ; ainsi que la stratégie de commercialisation et la croissance de la Société sur le marché américain. Par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d’incertitudes, d’hypothèses et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des différences significatives entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes, hypothèses et facteurs pourraient avoir une incidence négative sur les résultats et les effets financiers des plans et événements décrits dans le présent communiqué. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes décrits dans la section « Risk Factors » du rapport annuel de la Société sur formulaire 20-F pour l’exercice clos le 31 décembre 2025, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 26 mars 2026, ainsi que dans les rapports ultérieurs déposés par la Société auprès de la SEC. Une multitude de facteurs, y compris, sans s’y limiter, l’évolution de la demande, de la concurrence et de la technologie, peuvent faire en sorte que les événements, performances ou résultats réels diffèrent sensiblement de tout développement anticipé. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou activités passées ne constituent pas des garanties de performances futures et ne doivent pas être considérées comme une assurance que ces tendances ou activités se poursuivront à l’avenir. En outre, même si les résultats ou développements réels sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être représentatifs des résultats ou développements des périodes futures. Aucune déclaration ni garantie n’est donnée quant à l’exactitude ou au caractère équitable de ces déclarations prospectives. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou tout engagement de publier des mises à jour ou des révisions des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué à la suite d’un changement d’attentes ou d’un changement d’événements, de conditions, d’hypothèses ou de circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées, sauf si la loi ou la réglementation l’exige expressément. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales, ni aucun de leurs dirigeants ou employés ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prospectives sont exemptes d’erreurs, et aucun d’entre eux n’accepte de responsabilité quant à l’exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué ou à la survenance effective des développements prévus. Vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse.

Contacts :

Nyxoah

John Landry, CFO

IR@nyxoah.com



Rémi Renard, Head of Investor Relations & Corporate Communication

IR@nyxoah.com



Pièce jointe