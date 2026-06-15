BlackRock® Canada annonce des modifications à certains produits et la mise à jour du niveau de risque

TORONTO, 15 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée (« BlackRock Canada »), filiale en propriété exclusive indirecte de BlackRock, Inc. (« BlackRock ») (NYSE : BLK), annonce des modifications à cinq fonds (les « FNB iShares »).

À compter du 6 août 2026 ou vers cette date, les indices que les FNB iShares suivants (ou une catégorie de parts de ceux-ci) tentent de reproduire changeront comme suit :

FNB iShares Symbole Indice actuel Nouvel indice iShares Canadian Fundamental Index ETF CRQ FTSE RAFI Canada Index RAFI Fundamental Select Canada 100 Index iShares International Fundamental Index ETF CIE FTSE RAFI Developed ex US 1000 Index RAFI Fundamental Select Developed ex US 1000 Index iShares Japan Fundamental Index ETF (CAD-Hedged) CJP FTSE RAFI Japan Canadian Dollar Hedged Index RAFI Fundamental Select Japan 250 CAD Hedged Index



iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF CWO FTSE RAFI Emerging Markets Index RAFI Fundamental Select Emerging Markets 350 Index iShares US Fundamental Index ETF



CLU (Hedged Units) FTSE RAFI US 1000 Canadian Dollar Hedged Index RAFI Fundamental Select US 1000 CAD Hedged Index



CLU.C (Non-Hedged Units) FTSE RAFI US 1000 Index RAFI Fundamental Select US 1000 Index





Ces modifications sont apportées à la suite de l’annonce de Research Affiliates, LLC selon laquelle, à compter de septembre 2026, elle cessera de fournir les données sous-jacentes à certains indices fournis par FTSE International Limited, notamment les indices (individuellement, un « indice actuel » et, collectivement, les « indices actuels ») que les FNB iShares (ou une catégorie de parts de ceux-ci) tentent de reproduire.

L’indice actuel de chaque FNB iShares sera remplacé par le nouvel indice applicable (individuellement, un « nouvel indice » et, collectivement, les « nouveaux indices »). Le fournisseur d’indice des nouveaux indices est RAFI Indices, LLC.

Chaque nouvel indice offre essentiellement la même couverture géographique et le même nombre d’émetteurs constituants que l’indice actuel correspondant, et les émetteurs constituants sont inclus dans les indices actuels et les nouveaux indices selon un classement en fonction de leur valeur fondamentale, tel que le détermine le fournisseur d’indices concerné. En ce qui concerne les indices actuels, la valeur fondamentale est déterminée en fonction du chiffre d’affaires, des flux de trésorerie, des dividendes et de la valeur comptable. En ce qui concerne les nouveaux indices, la valeur fondamentale est déterminée en fonction du chiffre d’affaires ajusté, des flux de trésorerie ajustés, des dividendes et des rachats d’actions, ainsi que de la valeur comptable et des actifs incorporels.

En raison de la mise en œuvre de modifications apportées à l’indice, lors de leur prochain rééquilibrage prévu, les FNB iShares pourraient engager des frais d’opérations supérieurs à la normale et devraient réaliser des gains en capital nets. Le revenu total sous forme de gains en capital nets de chaque FNB iShares pour son année d’imposition 2026 ne sera pas connu avant la fin de l’année d’imposition, qui aura lieu le 15 décembre 2026. Chaque FNB iShares calculera et distribuera les gains en capital en décembre 2026 selon son processus normal.

Mise à jour des niveaux de risque

Dans le cadre de l’annonce des modifications apportées aux FNB iShares, BlackRock Canada a appliqué de nouveau la méthode de classification du risque de placement décrite dans le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement afin d’établir le niveau de risque de placement de chaque FNB iShares. Suivant l’application de la méthode de classification du risque de placement, BlackRock Canada a également annoncé aujourd’hui une mise à jour du niveau de risque de placement d’une catégorie de parts des FNB iShares, comme il est décrit ci-après. La modification du niveau de risque n’est pas une conséquence directe de la mise en œuvre des modifications apportées à l’indice.

Nom du FNB iShares Symbole Ancien niveau de risque Nouveau niveau de risque iShares US Fundamental Index ETF CLU (Hedged Units) Moyen à élevé Moyen

Pour obtenir gratuitement un exemplaire de la méthode normalisée de classification du risque de placement employée par BlackRock Canada pour établir le niveau de risque de placement associé aux FNB iShares, il suffit d’appeler au 1 866 474-2737, d’envoyer un courriel au iSharesCanada_inquiries@blackrock.com ou d’écrire à BlackRock Canada au 161 Bay Street, Suite 2500, Toronto (Ontario) M5J 2S1.

Pour plus de renseignements sur les Fonds iShares, veuillez consulter le site www.blackrock.com/ca.

À propos de BlackRock

BlackRock vise à aider de plus en plus de gens à savourer un confort financier. À titre de fiduciaire pour le compte d’investisseurs et de fournisseur de premier plan de technologies financières et en rendant l’investissement plus facile et plus abordable, nous aidons des millions de gens à accumuler des épargnes qui leur serviront toute leur vie. Pour de plus amples renseignements sur BlackRock, veuillez visiter www.blackrock.com/corporate.

À propos d’iShares

iShares ouvre les portes de tous les marchés afin de répondre à la demande des investisseurs en constante évolution. Grâce à plus de 20 ans d’expérience, à une gamme de plus de 1 700 fonds négociés en bourse (FNB) de calibre mondial et à un actif sous gestion d’environ de 5,5 billions de dollars américains au 31 mars 2026, iShares continue d’ouvrir la voie au secteur des finances. Les fonds iShares sont pourvus par l’équipe d’experts en gestion de portefeuille et du risque de BlackRock.

Les FNB iSharesMD sont gérés par Gestion d’actifs BlackRock Canada Limitée.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés à un placement dans les FNB iShares. Veuillez lire le prospectus pertinent avant d’effectuer un placement. Les placements des fonds ne sont pas garantis, leurs valeurs varient fréquemment et le rendement passé n’est pas indicatif du rendement à venir. Les décisions en matière de fiscalité et de placement ainsi que toute autre décision connexe devraient être prises, le cas échéant, à la lumière des conseils d’un professionnel qualifié.

Personne-ressource pour les médias :

Sydney Punchard

Adresse courriel : Sydney.Punchard@blackrock.com

FTSE International Limited (« FTSE »), les sociétés du London Stock Exchange Group (« LSEG ») et Research Affiliates, LLC (« RA ») (collectivement, les « concédants de licence ») ne parrainent pas les FNB iShares, ne se prononcent pas sur ceux-ci, ne vendent pas leurs parts et n’en font pas la promotion, et les concédants de licence ne donnent aucune garantie et ne font aucune déclaration, quelle qu’elle soit, expresse ou implicite, quant aux résultats devant être obtenus de l’utilisation des indices actuels et/ou au niveau supposé des indices actuels à tout moment donné, un jour donné ou autrement. Les indices actuels sont compilés et calculés par FTSE, de concert avec RA. Les concédants de licence ne seront pas responsables (par suite d’une négligence ou autrement) envers quiconque d’une erreur dans les indices actuels ni tenus d’aviser qui que ce soit d’une telle erreur. FTSEMD est une marque de commerce de LSEG. Les noms commerciaux Fundamental IndexMD et RAFIMD sont des marques de commerce déposées de RA.

RAFI est une marque de commerce ou une marque de service de RAFI Indices, LLC ou de membres de son groupe (collectivement, « RAFI »). RAFI ou l’un ou l’autre de ses tiers fournisseurs de services ou fournisseurs (collectivement, « RAFI et ses fournisseurs ») ne parrainent pas les FNB iShares, ne se prononcent pas sur ceux‑ci, ne vendent pas leurs parts et n’en font pas la promotion. RAFI et ses fournisseurs ne font aucune déclaration et ne donnent aucune garantie quant à la pertinence d’investir dans les FNB iShares. RAFI et ses fournisseurs ne donnent aucune garantie quant aux résultats que pourraient obtenir les propriétaires des FNB iShares ou toute autre personne à la suite de l’utilisation des nouveaux indices. RAFI et ses fournisseurs rejettent toute garantie et déclaration, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adaptation à une fin ou à un usage particulier concernant les nouveaux indices ou toute donnée qu’ils contiennent. RAFI et ses fournisseurs ne seront en aucun cas responsables de quelque dommage que ce soit, y compris les dommages-intérêts directs, indirects, spéciaux, punitifs et consécutifs (y compris le manque à gagner).