Aduro Clean Technologies annonce le dépôt d’un document d’offre LIFE modifié et mis à jour à la suite de la clôture de son offre publique

LONDON, Ontario, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc., ci-après « Aduro » ou la « Société » (Nasdaq : ADUR) (TSX : ACT) (FSE : 9D5), une société spécialisée dans les technologies propres, qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur, comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, pour les transformer en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé aujourd’hui que, à la suite de son communiqué du 10 juin 2026 concernant un placement privé sans intermédiaire pouvant atteindre 471 698 actions ordinaires (les « actions offertes ») au prix de 15,20 $ US (21,20 $ CA) par action offerte, pour un produit brut pouvant atteindre 7 169 810 $ US (9 999 734 $ CA) (l’« offre LIFE »), la Société a déposé un document d’offre LIFE modifié et mis à jour (le « document d’offre LIFE modifié et mis à jour ») à la suite de la clôture de son offre publique par prise ferme, annoncée le 11 juin 2026 (l’« offre publique »), conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

La clôture de l’offre LIFE devrait avoir lieu vers le 19 juin 2026, ou à toute autre date fixée par la Société, sous réserve des exigences réglementaires applicables en matière de valeurs mobilières et de l’approbation de la Bourse de Toronto (« TSX »). Toutes les autres modalités de l’offre LIFE restent inchangées par rapport à celles présentées dans le communiqué publié par la Société le 10 juin 2026.

Le document d’offre LIFE modifié et mis à jour peut être consulté sous le profil de la Société sur SEDAR+ www.sedarplus.ca et sur le site internet de la Société www.adurocleantech.com. Les investisseurs potentiels sont invités à lire le document d’offre LIFE modifié et mis à jour avant de prendre une décision d’investissement.

La Société prévoit que certains de ses administrateurs et/ou dirigeants pourraient participer à l’offre LIFE. Toutefois, à ce jour, aucun engagement ni accord en ce sens n’a été conclu avec un administrateur ou un dirigeant de la Société. Toute participation d’initiés à l’offre LIFE constituera une « opération avec une partie liée » au sens du règlement multilatéral 61-101, Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (« Règlement MI 61-101 »). Toutefois, la Société prévoit de se prévaloir des dispenses relatives aux exigences d’évaluation officielle et d’approbation des actionnaires minoritaires décrites dans le Règlement MI 61-101, au motif que ni la juste valeur marchande des actions LIFE souscrites par les initiés (le cas échéant), ni la contrepartie versée par ceux-ci pour ces actions LIFE, ne dépasseront 25 % de la capitalisation boursière de la Société à la date du présent communiqué.

La Société entend également se prévaloir de la dispense prévue à l’article 602.1 du Manuel des sociétés de la TSX relativement à l’offre LIFE. Cette disposition prévoit que la TSX n’appliquera pas ses normes à certaines opérations impliquant des émetteurs admissibles cotés simultanément sur une autre bourse reconnue. La Bourse de Toronto (TSX) a approuvé l’offre LIFE sous réserve de certaines conditions. L’approbation définitive de l’offre LIFE par la Bourse de Toronto (TSX) demeure assujettie au respect par la Société des conditions usuelles de clôture.

Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat de titres. Les titres décrits aux présentes n’ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi américaine « Securities Act » de 1933, dans sa version modifiée, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans inscription préalable ou sans qu’une dispense applicable aux exigences d’inscription soit disponible.

Tous les montants figurant dans le présent communiqué sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire. Tous les calculs de conversion de devises mentionnés dans ce communiqué sont fondés sur le taux de change publié par la Banque du Canada le 9 juin 2026, soit 1 $ US = 1,3947 $ CA.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies à base d’eau brevetées permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et de transformer les huiles renouvelables en combustibles ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société utilise l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique fonctionnant à des températures relativement basses et à moindre coût, une approche qui change la donne pour recycler les matières premières à faible valeur en ressources adaptées au XXIᵉ siècle. Consultez https://www.adurocleantech.com

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, responsable du développement d’entreprise et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières, ainsi que des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières (collectivement, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué comprennent, sans s’y limiter, des déclarations relatives à l’offre LIFE, notamment sa réalisation, sa date de clôture prévue, le montant total à lever, l’utilisation prévue du produit du placement, l’obtention de l’approbation définitive de la TSX, ainsi que d’autres déclarations qui ne constituent pas des faits historiques. Les déclarations prospectives sont fondées sur les attentes, estimations, hypothèses et convictions actuelles de la direction, notamment en ce qui concerne le maintien des conditions de marché, l’obtention de toutes les approbations réglementaires nécessaires à des conditions acceptables pour la Société, ainsi que les plans d’affaires et les activités de celle-ci. Dans le présent communiqué, l’emploi de termes tels que « prévoit », « a l’intention de », « anticipe », « croit », « peut », « sera » ou d’autres expressions similaires vise à identifier des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont assujetties à des risques, à des incertitudes et à d’autres facteurs, connus ou inconnus, qui pourraient entraîner des résultats ou des événements réels sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, notamment les risques liés aux activités de la Société et aux conditions du marché. Ces risques et incertitudes sont décrits plus en détail à la rubrique « Facteurs de risque » du prospectus initial de la Société, du supplément au prospectus ainsi que des autres documents d’information continue déposés sous le profil de la Société sur SEDAR+ www.sedarplus.ca et sur EDGAR www.sec.gov. Les déclarations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué et la Société décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser, sauf si la loi applicable l’exige.

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/868390da-00c7-4901-b145-9a08809f0e97