SIKA ERZIELT REKORDWERT VON 88 BEIM MITARBEITENDEN-ENGAGEMENT UND ÜBERTRIFFT STRATEGISCHES ZIEL



Sika gibt ausgezeichnete Ergebnisse bei ihrer globalen Mitarbeitendenbefragung 2026 bekannt und erzielt einen Engagement-Score von 88 Indexpunkten. Dies entspricht einer Steigerung von zwei Punkten gegenüber 2024. Das Ergebnis übertrifft die Zielvorgabe von Sika im Rahmen der Strategie 2028 und bestätigt die Stärke der Unternehmenskultur sowie die konsequente Ausrichtung auf die Mitarbeitenden.



Die globale Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterbefragung von Sika wird alle zwei Jahre von einem führenden externen Marktforschungsinstitut durchgeführt. Ziel ist es, die Mitarbeitendenbindung zu messen und wertvolles Feedback zu gewinnen, um die Unternehmenskultur und die Performance kontinuierlich weiter zu stärken. Die Befragung, welche in der ersten Jahreshälfte durchgeführt wurde, verzeichnete eine aussergewöhnliche Beteiligungsquote von 88%. Der gesamte Engagement-Score lag bei 88 Indexpunkten. Zwei Punkte mehr als 2024 und dies vor dem Hintergrund anhaltender geopolitischer und makroökonomischer Unsicherheiten. Dieser Wert übertrifft sowohl die externen Benchmarks als auch das in der Sika Strategie 2028 festgelegte Ziel von 80 Indexpunkten deutlich. Die Ergebnisse von 2026 bestätigen, dass die Ausrichtung von Sika auf Zusammenarbeit, Innovation und nachhaltiges Wachstum bei den Mitarbeitenden weltweit auf grosse Resonanz stösst.



Thomas Hasler, Vorsitzender der Konzernleitung: «Diese Ergebnisse spiegeln das aussergewöhnliche Engagement und die Motivation unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit wider und belegen die Stärke unserer einzigartigen Sika Kultur, dem „Sika Spirit“. Der Einsatz unserer Mitarbeitenden bildet die Grundlage unseres Erfolgs und ist ein entscheidender Faktor dafür, dass Sika in seiner Branche überdurchschnittlich erfolgreich ist. Unsere Teams haben eine bemerkenswerte Resilienz und ein nachhaltiges Engagement für unsere gemeinsame Vision gezeigt. Ich bin stolz darauf, wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Herausforderungen unserer Kunden in Chancen verwandeln und Sika jeden Tag stärker machen. Ich danke allen für ihr Engagement, ihre Motivation und ihren ausgezeichneten Leistungen.»



SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 103 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33’700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.



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