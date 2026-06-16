Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 8 juin au 12 juin 2026

 | Source: Elis S.A. Elis S.A.

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 8 juin au 12 juin 2026

Puteaux, le 16 juin 2026        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 8 juin 2026 au 12 juin 2026 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 15ème résolution de l’assemblée générale des actionnaires du 21 mai 2026 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/06/2026FR001243512113 85425,7787AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/06/2026FR001243512172 43125,7703CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/06/2026FR001243512110 79225,7753TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49208/06/2026FR001243512190 48625,7674XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/06/2026FR001243512115 87825,9876AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/06/2026FR001243512172 82925,9961CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/06/2026FR001243512111 22025,9977TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49209/06/2026FR001243512191 06925,9806XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/06/2026FR001243512115 19926,1448AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/06/2026FR001243512172 66226,1454CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/06/2026FR001243512111 29826,1508TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49210/06/2026FR001243512192 02926,1378XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/06/2026FR001243512115 67226,3408AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/06/2026FR001243512172 89226,3293CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/06/2026FR001243512111 25026,3196TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49211/06/2026FR001243512191 82626,3169XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/06/2026FR001243512115 58226,7937AQEU
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/06/2026FR001243512169 68126,7930CCXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/06/2026FR001243512111 33226,8003TQEX
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49212/06/2026FR001243512192 26626,7970XPAR
 Total950 24826,2041 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir, en premier lieu, les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2026, puis (ii) de couvrir, en second lieu, les obligations de livraison d'actions propres, au titre de la conversion éventuelle des Obligations Convertibles ou Echangeables en Actions Nouvelles ou Existantes (OCEANE), à échéance du 22 septembre 2029, puis (iii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 28ème résolution de l’assemblée générale mixte du 21 mai 2026.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe


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