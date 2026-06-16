Sidetrade déploie son IA Aimie chez Sodexo pour renforcer la performance de la fonction finance

Sidetrade annonce le déploiement de son intelligence artificielle Aimie chez Sodexo, leader mondial de la restauration et des services. Agent autonome d'intelligence artificielle dédié à la fonction finance, Aimie optimise les stratégies de relance clients, agit de façon autonome sur les factures impayées ainsi que sur la réconciliation des paiements.

En s’appuyant sur huit agents Aimie, Sodexo intègre de nouvelles capacités d’intelligence artificielle dans ses processus de facturation et d’encaissement. La solution permet d’optimiser les actions de relance, de mieux prioriser les interactions avec les clients et de fluidifier le suivi des paiements, contribuant ainsi à améliorer l’efficacité opérationnelle et la qualité de service.

Conçue pour la finance d'entreprise et adossée au Data Lake de Sidetrade, Aimie vise à apporter une intelligence contextuelle à chaque interaction, du bon de commande au suivi du règlement client, grâce à :

Des appels adaptés au profil et à l'historique de chaque client ;

Un apprentissage continu des comportements de paiement pour personnaliser les échanges en temps réel ;

Une intégration native à la plateforme Sidetrade, actualisant automatiquement les stratégies d’encaissement.

Aimie permet aux équipes de se recentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, notamment l'analyse et la relation client.

Sodexo rejoint ainsi un nombre croissant de grandes entreprises qui s’appuient sur l’intelligence artificielle pour renforcer leurs pratiques financières, un enjeu autant opérationnel que stratégique.

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À propos de Sidetrade (www.sidetrade.com)

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) est une entreprise IA-native dédiée à l'Order-to-Cash (O2C). Sa plateforme combine applications dédiées à l’O2C, agents IA autonomes et Aimie IQ, une interface intelligente en langage naturel qui aide les multinationales à accélérer leur génération de cash. Sidetrade opère le plus grand Data Lake O2C propriétaire au monde : plus de mille milliards de dollars de transactions B2B et des millions d'entreprises acheteuses. Ces données permettent d’entraîner des modèles d'IA spécialisés qui surveillent, analysent, prennent des décisions et agissent de manière autonome tout au long du cycle O2C. Sidetrade accompagne des entreprises dans 85 pays avec 450 collaborateurs entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez @Sidetrade sur LinkedIn.

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