Mavenir est le premier grand fournisseur de logiciels réseau à obtenir la certification d’une fonction de cœur de réseau 5G dans le cadre du programme BSI NESAS en Allemagne

BONN, Allemagne, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, éditeur de logiciels spécialisé dans la construction de réseaux mobiles natifs du cloud et conçus avec l’IA dès leur conception, annonce aujourd’hui être le premier fournisseur de logiciels d’infrastructure de télécommunications de niveau 1 à obtenir la certification BSI NESAS pour sa fonction de cœur de réseau 5G. Cette certification confirme que la fonction de référentiel réseau (NRF) de Mavenir répond aux exigences des normes de sécurité requises pour une utilisation en tant que composant critique des réseaux publics de télécommunications en Allemagne.

Fabian Hodouschek, responsable de la certification à l’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI), a déclaré : « En délivrant la première certification de cybersécurité BSI NESAS au fabricant Mavenir, nous apportons une contribution importante à la sécurisation des réseaux de télécommunications mobiles en Allemagne. Il s’agit de la première certification délivrée pour un composant critique du cœur de réseau 5G utilisé par les opérateurs de réseaux mobiles 5G publics en Allemagne. Elle confirme que la fonction de référentiel réseau de Mavenir, y compris ses processus de développement et de gestion du cycle de vie, est conforme aux normes internationalement reconnues du cadre de sécurité NESAS. Nous félicitons Mavenir pour cette réussite et saluons l’engagement des fabricants à faire certifier leurs composants critiques de cœur de réseau conformément au cadre BSI NESAS. »

Cette première étape majeure, qui positionne Mavenir à l’avant-garde de la conformité réglementaire, fait suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de la certification BSI NESAS obligatoire en Allemagne, conformément à la loi allemande sur les télécommunications (TKG) et à la loi BSI (BSIG). Mavenir poursuit la certification de l’ensemble de son portefeuille Packet Core et IMS, avec une finalisation prévue au troisième trimestre 2026, afin de permettre aux opérateurs de déployer à grande échelle des architectures réseau conformes, sécurisées et natives du cloud.

Omar Shahdad, vice-président senior des opérations chez Mavenir, a quant à lui souligné : « Cette certification confirme l’engagement de Mavenir à fournir non seulement des logiciels 5G de pointe, mais également des logiciels répondant aux normes nationales de cybersécurité les plus rigoureuses. Alors que les régulateurs européens rehaussent le niveau d’exigence en matière de sécurité des réseaux, Mavenir est prête. »

Le certificat a été délivré par l’organisme de certification de l’Office fédéral allemand de la sécurité des technologies de l’information (BSI) dans le cadre du programme de certification BSI NESAS, une certification de cybersécurité qui s’appuie sur le cadre d’assurance de sécurité NESAS de la GSMA, reconnu à l’échelle internationale. Le programme de certification BSI NESAS associe une évaluation rigoureuse des processus de développement et de gestion du cycle de vie des produits à des tests de sécurité pratiques portant sur le produit lui-même, établissant ainsi un niveau d’exigence élevé pour les infrastructures réseau critiques.

La certification BSI NESAS pour la version CC 24.4.2 p4 de la NRF de Mavenir est disponible en accès public sur le site Internet du BSI : https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zertifikate_NESAS/NESAS-0007-2026.html?nn=1078814

Pour obtenir de plus amples informations sur le programme de certification BSI NESAS, veuillez consulter : https://www.bsi.bund.de/dok/nesas-en

À propos de Mavenir

Mavenir développe des réseaux intelligents, automatisés et programmables grâce à des solutions logicielles basées sur le cloud, conçues avec lʼIA dès la conception et destinées aux opérateurs mobiles. L’expertise approfondie de l’entreprise dans le domaine des télécoms a été démontrée par des déploiements auprès de plus de 300 opérateurs dans plus de 120 pays, qui desservent ensemble plus de 50 % des abonnés mondiaux. Mavenir allie une solide expérience des télécoms à une expertise cloud et informatique, ainsi qu’à des compétences en science des données, essentielles pour relever les défis concrets de ses clients. Ses solutions logicielles éprouvées sont conçues avec l’IA dès la conception et offrent ainsi aux entreprises technologiques un avenir basé sur l’IA et l’évolution des opérateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mavenir.com

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