Das King Faisal Specialist Hospital präsentiert auf der HLTH Europe 2026 sein Ökosystem für angewandte KI in der Radiologie

AMSTERDAM, June 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Prof. Dr. Ahmad AbuSalah, Direktor des Digital Innovation Hub am King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH), stellt auf der HLTH Europe 2026, die vom 15. bis 18. Juni in Amsterdam stattfindet, das Modell des Krankenhauses zum Aufbau eines Ökosystems für angewandte künstliche Intelligenz in der Radiologie vor. Dabei hebt er hervor, wie KI durch verantwortungsvolle Führung und Steuerung, Workflow-Integration und eine auf den Menschen ausgerichtete Einführung den Weg vom klinischen Bedarf zu messbaren Ergebnissen finden kann.

In seinem Vortrag mit dem Titel „Aufbau eines anwendungsorientierten KI-Ökosystems in der Radiologie: Vom Bedarf zur Wirkung“ betont Professor AbuSalah, dass eine erfolgreiche Einführung von KI im Gesundheitswesen von mehr als nur dem Einsatz der Technologie abhängt. Er skizziert den ökosystembasierten Ansatz des KFSH, der eine sichere KI-Governance, ein KI-Fabrikmodell, klinisches Fachwissen, Partnerschaften, digitale Kultur und kontinuierliche Wertschöpfung miteinander verbindet, um die Versorgungsqualität, die betriebliche Nachhaltigkeit, das Patientenerlebnis und die Vordenkerrolle der Einrichtung zu fördern.

Ein zentraler Punkt der Präsentation ist, dass KI die menschlichen Fähigkeiten ergänzen und nicht ersetzen sollte. Professor AbuSalah erläutert, dass der Ansatz des KFSH darauf ausgerichtet ist, Ärzte dabei zu unterstützen, das steigende Patientenaufkommen zu bewältigen, komplexe klinische Unterlagen zu prüfen, vermeidbare Fehler zu reduzieren und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Er weist darauf hin, dass Gesundheitssysteme, die sich nicht wandeln, mit Überlastung, langen Wartezeiten, Burnout des Personals, Verzögerungen bei der Versorgung und einer langsameren Einführung von Innovationen konfrontiert sind.

Professor AbuSalah hebt zudem die Pipeline des KFSH für die Governance im Bereich der angewandten KI hervor, die die Phasen der Konzeption, Umsetzung, Compliance und Wertabsicherung umfasst. Das Modell verknüpft jede KI-Initiative mit einem definierten klinischen oder betrieblichen Bedarf, Erfolgskennzahlen, der strategischen Ausrichtung, der behördlichen Prüfung, dem Engagement der Nutzer, der kontinuierlichen Leistungsüberwachung sowie internen und externen Audits. Dieses Rahmenwerk spiegelt den Fokus des KFSH auf verantwortungsvolle KI, Lokalisierung, Einbindung von Interessengruppen, Compliance, Rechenschaftspflicht, Nachhaltigkeit und eine wertorientierte Projektauswahl wider.

In der Radiologie erklärt Professor AbuSalah, dass die Rolle der KI über die Bildauswertung hinausgeht. Er führt Beispiele an, darunter KI-Unterstützung bei Röntgenaufnahmen des Brustkorbs, CT-Untersuchungen des Gehirns, Mammographien, der neurovaskulären Schlaganfallbildgebung, der Überweisung und Aufnahme von Patienten, der Zusammenfassung von Charts, der Entlassungsberichte, der Risiko- und Eignungsbeurteilung, der Erstellung medizinischer Gutachten, der Übersetzung von Befunden sowie der datengestützten klinischen Unterstützung. Er geht auch auf KI-Tools ein, die radiologische Befunde analysieren, um kritische Befunde zu identifizieren, sich in radiologische Systeme integrieren lassen und Warnmeldungen an die Behandlungsteams auslösen, wodurch die Reaktionszeiten verkürzt und die Patientensicherheit verbessert werden.

Die Präsentation unterstreicht zudem den Fokus des KFSH auf den Aufbau einer Kultur der angewandten KI durch Zertifizierungsprogramme, Workshops, Wettbewerbe, Hackathons, Initiativen zur Förderung des Unternehmertums, Forschungsveröffentlichungen sowie Partnerschaften mit Universitäten, Anbietern, Start-ups und staatlichen Stellen. Diese Bemühungen zielen darauf ab, die institutionellen KI-Kapazitäten auszubauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass Innovationen weiterhin mit konkreten klinischen und betrieblichen Ergebnissen verknüpft bleiben.

Professor AbuSalah kommt zu dem Schluss, dass KI nicht das Ziel an sich ist, sondern ein Instrument, um eine bessere Versorgung, effizientere Arbeitsabläufe, sicherere Entscheidungen und nachhaltigere Gesundheitssysteme zu erreichen. Die Teilnahme des KFSH an der HLTH Europe 2026 spiegelt sein Engagement wider, praktische Modelle für einen verantwortungsvollen Einsatz künstlicher Intelligenz beizusteuern und den globalen Dialog über die Zukunft der spezialisierten Gesundheitsversorgung voranzutreiben.

Das King Faisal Specialist Hospital wurde laut Brand Finance 2026 auf Platz 1 im Nahen Osten und in Nordafrika sowie weltweit auf Platz 12 unter den 250 führenden akademischen medizinischen Zentren für das Jahr 2026 eingestuft und als wertvollste Gesundheitsmarke im Königreich und im Nahen Osten anerkannt. Es wurde zudem von Newsweek in die Listen der weltweit besten Krankenhäuser 2026, der weltweit besten intelligenten Krankenhäuser 2026 und der weltweit besten Spezialkliniken 2026 aufgenommen.

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