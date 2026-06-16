À l’occasion du congrès HLTH Europe 2026, le King Faisal Specialist Hospital présente son écosystème d’IA appliquée en radiologie

AMSTERDAM, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le professeur Ahmad AbuSalah, titulaire d’un doctorat, directeur du Digital Innovation Hub au King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSH), présente le modèle de l’hôpital visant à créer un écosystème d’intelligence artificielle appliquée en radiologie lors du congrès HLTH Europe 2026, qui se tiendra du 15 au 18 juin à Amsterdam. Il met en avant la manière dont l’IA peut passer d’un besoin clinique à un impact mesurable grâce à une gouvernance responsable, à l’intégration des flux de travail et à une adoption centrée sur l’humain.

Dans sa présentation intitulée « Construire un écosystème d’IA appliquée en radiologie : du besoin à l’impact », le professeur AbuSalah souligne que la réussite de l’adoption de l’IA dans le secteur de la santé ne repose pas uniquement sur le déploiement technologique. Il présente l’approche écosystémique du KFSH, qui associe une gouvernance sécurisée de l’IA, un modèle d’usine IA, une expertise clinique, des partenariats, une culture numérique et une création de valeur continue afin de soutenir la qualité des soins, la viabilité opérationnelle, l’expérience des patients et le leadership intellectuel de l’établissement.

L’un des thèmes centraux de la présentation est que l’IA doit venir en renfort des capacités humaines plutôt que de les remplacer. Le professeur AbuSalah explique que l’approche du KFSH vise à aider les cliniciens à gérer un nombre croissant de patients, à examiner des dossiers cliniques complexes, à réduire les erreurs évitables et à prendre des décisions plus éclairées. Il souligne que les systèmes de santé qui n’évoluent pas risquent d’être confrontés à la surpopulation, à de longs délais d’attente, à l’épuisement professionnel du personnel, à des retards dans la prestation des soins et à une adoption plus lente des innovations.

Le professeur AbuSalah met également en avant le processus de gouvernance de l’IA appliquée du KFSH, qui couvre la proposition, la mise en œuvre, la conformité et la garantie de la valeur. Ce modèle relie chaque initiative d’IA à un besoin clinique ou opérationnel bien défini, à des indicateurs de réussite, à l’alignement stratégique, à l’examen réglementaire, à l’engagement des utilisateurs, au suivi continu des performances, ainsi qu’à des audits internes et externes. Ce cadre reflète l’importance accordée par le KFSH à une IA responsable, à la localisation, à l’implication des parties prenantes, à la conformité, à la responsabilité, à la durabilité et à la sélection de projets axée sur la valeur.

En radiologie, le professeur AbuSalah explique que le rôle de l’IA va au-delà de l’interprétation des images médicales. Il cite des exemples tels que l’assistance par l’IA pour les radiographies thoraciques, les tomodensitométries cérébrales, la mammographie, l’imagerie neurovasculaire des AVC, l’orientation et l’admission des patients, la synthèse des dossiers médicaux, les rapports de sortie, l’évaluation des risques et de l’éligibilité, les rapports d’évaluation médicale, la traduction des rapports et l’assistance clinique fondée sur les données. Il aborde également les outils d’IA qui analysent les rapports radiologiques afin d’identifier les résultats critiques, s’intègrent aux systèmes de radiologie et déclenchent des alertes à l’intention des équipes soignantes, contribuant ainsi à l’amélioration des délais de réponse et de la sécurité des patients.

La présentation met également en avant l’importance accordée par le KFSH à la mise en place d’une culture de l’IA appliquée par le biais de programmes de certification, d’ateliers, de défis, de hackathons, d’initiatives entrepreneuriales, de publications de recherche et de partenariats avec des universités, des fournisseurs, des start-ups et des organismes publics. Ces efforts visent à développer les capacités institutionnelles en matière d’IA tout en veillant à ce que l’innovation reste en lien avec des résultats cliniques et opérationnels concrets.

Dans sa conclusion, le professeur AbuSalah a précisé que l’IA n’est pas une fin en soi, mais un outil permettant d’améliorer les soins, de renforcer les flux de travail, de prendre des décisions plus sûres et de mettre en place des systèmes de santé plus durables. La participation du KFSH au congrès HLTH Europe 2026 témoigne de son engagement à proposer des modèles concrets pour une adoption responsable de l’IA et à faire progresser le dialogue mondial sur l’avenir des soins de santé spécialisés.

Le King Faisal Specialist Hospital a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, et au 12e rang mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires pour l’année 2026. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante au Royaume et au Moyen-Orient, selon le classement 2026 de Brand Finance. Newsweek l’a par ailleurs classé parmi les meilleurs hôpitaux du monde en 2026, les meilleurs hôpitaux intelligents du monde en 2026 et les meilleurs hôpitaux spécialisés du monde en 2026.

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