74Software: Disclosure of transactions in own shares from June 8 to 12, 2026

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Press Release

74Software: Disclosure of transactions in own shares

Paris, June 16, 2026 – In accordance with the authorization given by the Combined General Meeting of May 19, 2026, for the implementation of a share buyback program, 74Software (LEI: 96950022O6SP7FQONJ77) declares below the purchases of its own shares (FR0011040500) from June 8 to 12, 2026:

Transaction
Day		Total Daily Volume
(number of shares)		Weighted Average Acquisition Price
(€/share) 		Transaction Amount
(€)		Market
Identification Code
08/06/202625037.409,350XPAR
09/06/202690037.4033,660XPAR
10/06/20261,56637.2858,385XPAR
11/06/20263,79637.33141,691XPAR
12/06/20263,82837.41143,198XPAR
TOTAL10,34037.36386,284 -

Details of transactions, in accordance with Article 5(2)(c) of European Regulation No 596/2014 and its delegated regulation (EU) 2016/1056, are available on page 2 and following.

Disclaimer

This document is a translation into English of an original French press release. It is not a binding document. In the event of a conflict in interpretation, reference should be made to the French version, which is the authentic text.

About 74Software

74Software is an enterprise software group founded through the combination of Axway and SBS – independently operated leaders with unique experience and capabilities to deliver mission-critical software for a data driven world. A pioneer in enterprise integration solutions for 25 years, Axway supports major brands and government agencies around the globe with its core line of MFT, B2B, API, and Financial Accounting Hub products. SBS empowers banks and financial institutions to reimagine tomorrow's digital experiences with a composable cloud-based architecture that enables deposits, lending, compliance, payments, consumer, and asset finance services and operations to be deployed worldwide. 74Software serves more than 12,000 companies, including over 1,500 financial service customers. To learn more, visit 74Software.com

Contacts - Investor Relations:

Arthur Carli - +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Detailed disclosure of trading in own shares from June 8 to 12, 2026

Name of the IssuerIssuer Identification CodePSI Name PSI Identification CodeTransaction DayIdentification Code of the Financial InstrumentPriceCurrencyQuantity purchasedMarket ID codeTransaction Reference NumberPurpose of the buyback
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/06/2026 09:30:40FR001104050037.4EUR11XPAR1129743-14081b159Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/06/2026 10:40:22FR001104050037.4EUR1XPAR1129743-17153b159Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/06/2026 11:02:12FR001104050037.4EUR238XPAR1129743-17409b159Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/06/2026 10:59:00FR001104050037.4EUR500XPAR1129743-6657b160Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/06/2026 16:47:48FR001104050037.4EUR400XPAR1129743-19457b160Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 10:50:07FR001104050037.4EUR1XPAR1129743-2305b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037.4EUR10XPAR1129743-3329b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037.4EUR389XPAR1129743-3585b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037.3EUR140XPAR1129743-4609b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037.3EUR360XPAR1129743-4865b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:57FR001104050037.2EUR214XPAR1129743-5121b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:57FR001104050037.2EUR36XPAR1129743-5377b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:06FR001104050037.1EUR2XPAR1129743-6401b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:06FR001104050037.1EUR1XPAR1129743-6657b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:06FR001104050037.1EUR1XPAR1129743-6913b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:16FR001104050037.2EUR37XPAR1129743-7425b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:16FR001104050037.2EUR45XPAR1129743-7681b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:21FR001104050037.2EUR2XPAR1129743-8449b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:21FR001104050037.2EUR2XPAR1129743-8705b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:21FR001104050037.2EUR1XPAR1129743-8961b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:17:33FR001104050037.2EUR313XPAR1129743-9217b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:18:13FR001104050037.2EUR3XPAR1129743-9473b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:18:13FR001104050037.2EUR3XPAR1129743-9729b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:28:56FR001104050037.2EUR4XPAR1129743-9985b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:43:05FR001104050037.2EUR1XPAR1129743-10241b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:43:05FR001104050037.2EUR1XPAR1129743-10497b161Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:13:00FR001104050037.5EUR175XPAR1129743-7169b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:22:11FR001104050037.5EUR274XPAR1129743-7681b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:22:16FR001104050037.5EUR151XPAR1129743-7937b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:23:08FR001104050037.4EUR500XPAR1129743-8705b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:23:08FR001104050037.3EUR496XPAR1129743-9473b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:23:08FR001104050037.3EUR4XPAR1129743-9729b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 15:34:23FR001104050037.2EUR500XPAR1129743-12289b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:37FR001104050037.4EUR500XPAR1129743-16641b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:37FR001104050037.3EUR265XPAR1129743-16897b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:37FR001104050037.3EUR10XPAR1129743-17153b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:38FR001104050037.3EUR225XPAR1129743-17409b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:41FR001104050037.2EUR482XPAR1129743-17665b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:16:15FR001104050037.2EUR117XPAR1129743-18433b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:16:26FR001104050037.2EUR97XPAR1129743-18689b162Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 10:54:46FR001104050037.5EUR22XPAR1129743-6913b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 13:42:21FR001104050037.6EUR91XPAR1129743-7937b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:43:49FR001104050037.6EUR324XPAR1129743-8449b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:43:49FR001104050037.6EUR85XPAR1129743-8705b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037.5EUR228XPAR1129743-9473b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037.5EUR78XPAR1129743-9729b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037.4EUR17XPAR1129743-10753b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037.4EUR211XPAR1129743-11009b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037.4EUR172XPAR1129743-11265b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037.4EUR102XPAR1129743-12289b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037.4EUR148XPAR1129743-12545b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037.3EUR400XPAR1129743-13313b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:14:17FR001104050037.3EUR20XPAR1129743-13825b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:30:37FR001104050037.4EUR40XPAR1129743-14337b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:30:37FR001104050037.4EUR6XPAR1129743-14593b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:30:37FR001104050037.4EUR45XPAR1129743-14849b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:40:44FR001104050037.4EUR159XPAR1129743-15105b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:41:50FR001104050037.3EUR480XPAR1129743-15873b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:41:50FR001104050037.2EUR400XPAR1129743-16385b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 16:28:00FR001104050037.3EUR5XPAR1129743-18433b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 16:52:46FR001104050037.3EUR295XPAR1129743-18945b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 17:16:32FR001104050037.5EUR17XPAR1129743-20481b163Coverage
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 17:25:08FR001104050037.6EUR483XPAR1129743-20993b163Coverage


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