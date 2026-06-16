74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juin 2026

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Communiqué de presse

74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 16 juin 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 19 mai 2026 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 8 au 12 juin 2026 :

Jour de la
transaction		Volume total journalier
(nombre de titres)		Prix pondéré
moyen d'acquisition
(€/action) 		Montant des transactions
(€)		Code identifiant
marché
08/06/202625037,409 350XPAR
09/06/202690037,4033 660XPAR
10/06/20261 56637,2858 385XPAR
11/06/20263 79637,33141 691XPAR
12/06/20263 82837,41143 198XPAR
TOTAL10 34037,36386 284 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com
Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 8 au 12 juin 2026

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/06/2026 09:30:40FR001104050037,4EUR11XPAR1129743-14081b159Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/06/2026 10:40:22FR001104050037,4EUR1XPAR1129743-17153b159Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3908/06/2026 11:02:12FR001104050037,4EUR238XPAR1129743-17409b159Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/06/2026 10:59:00FR001104050037,4EUR500XPAR1129743-6657b160Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3909/06/2026 16:47:48FR001104050037,4EUR400XPAR1129743-19457b160Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 10:50:07FR001104050037,4EUR1XPAR1129743-2305b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037,4EUR10XPAR1129743-3329b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037,4EUR389XPAR1129743-3585b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037,3EUR140XPAR1129743-4609b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:55FR001104050037,3EUR360XPAR1129743-4865b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:57FR001104050037,2EUR214XPAR1129743-5121b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:05:57FR001104050037,2EUR36XPAR1129743-5377b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:06FR001104050037,1EUR2XPAR1129743-6401b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:06FR001104050037,1EUR1XPAR1129743-6657b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:06FR001104050037,1EUR1XPAR1129743-6913b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:16FR001104050037,2EUR37XPAR1129743-7425b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:16FR001104050037,2EUR45XPAR1129743-7681b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:21FR001104050037,2EUR2XPAR1129743-8449b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:21FR001104050037,2EUR2XPAR1129743-8705b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 13:49:21FR001104050037,2EUR1XPAR1129743-8961b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:17:33FR001104050037,2EUR313XPAR1129743-9217b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:18:13FR001104050037,2EUR3XPAR1129743-9473b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:18:13FR001104050037,2EUR3XPAR1129743-9729b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:28:56FR001104050037,2EUR4XPAR1129743-9985b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:43:05FR001104050037,2EUR1XPAR1129743-10241b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3910/06/2026 14:43:05FR001104050037,2EUR1XPAR1129743-10497b161Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:13:00FR001104050037,5EUR175XPAR1129743-7169b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:22:11FR001104050037,5EUR274XPAR1129743-7681b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:22:16FR001104050037,5EUR151XPAR1129743-7937b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:23:08FR001104050037,4EUR500XPAR1129743-8705b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:23:08FR001104050037,3EUR496XPAR1129743-9473b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 14:23:08FR001104050037,3EUR4XPAR1129743-9729b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 15:34:23FR001104050037,2EUR500XPAR1129743-12289b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:37FR001104050037,4EUR500XPAR1129743-16641b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:37FR001104050037,3EUR265XPAR1129743-16897b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:37FR001104050037,3EUR10XPAR1129743-17153b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:38FR001104050037,3EUR225XPAR1129743-17409b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:02:41FR001104050037,2EUR482XPAR1129743-17665b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:16:15FR001104050037,2EUR117XPAR1129743-18433b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3911/06/2026 17:16:26FR001104050037,2EUR97XPAR1129743-18689b162Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 10:54:46FR001104050037,5EUR22XPAR1129743-6913b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 13:42:21FR001104050037,6EUR91XPAR1129743-7937b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:43:49FR001104050037,6EUR324XPAR1129743-8449b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:43:49FR001104050037,6EUR85XPAR1129743-8705b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037,5EUR228XPAR1129743-9473b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037,5EUR78XPAR1129743-9729b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037,4EUR17XPAR1129743-10753b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 14:44:06FR001104050037,4EUR211XPAR1129743-11009b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037,4EUR172XPAR1129743-11265b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037,4EUR102XPAR1129743-12289b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037,4EUR148XPAR1129743-12545b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:03:00FR001104050037,3EUR400XPAR1129743-13313b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:14:17FR001104050037,3EUR20XPAR1129743-13825b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:30:37FR001104050037,4EUR40XPAR1129743-14337b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:30:37FR001104050037,4EUR6XPAR1129743-14593b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:30:37FR001104050037,4EUR45XPAR1129743-14849b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:40:44FR001104050037,4EUR159XPAR1129743-15105b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:41:50FR001104050037,3EUR480XPAR1129743-15873b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 15:41:50FR001104050037,2EUR400XPAR1129743-16385b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 16:28:00FR001104050037,3EUR5XPAR1129743-18433b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 16:52:46FR001104050037,3EUR295XPAR1129743-18945b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 17:16:32FR001104050037,5EUR17XPAR1129743-20481b163Couverture
74SOFTWARE96950022O6SP7FQONJ77CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3912/06/2026 17:25:08FR001104050037,6EUR483XPAR1129743-20993b163Couverture


Pièce jointe


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