Les ventes de propriétés canadiennes bondissent après un début de printemps plus lent

OTTAWA, Ontario, 16 juin 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- En mai 2026, les ventes résidentielles enregistrées sur les systèmes MLS® canadiens ont augmenté de 5,5 % d’un mois à l’autre.

« La hausse des ventes à l’échelle nationale entre avril et mai touche l’ensemble du pays, mais elle est principalement attribuable à l’Ontario, ce qui suggère que le remboursement de la TVH sur les nouvelles constructions n’a peut-être détourné que brièvement l’attention des acheteurs du marché des propriétés existantes, a déclaré Shaun Cathcart, économiste principal de l’ACI. Bien qu’il s’agisse du premier mois de 2026 où l’on observe une dynamique haussière significative de la demande globale, les conditions sous-jacentes s’améliorent depuis un certain temps déjà. Les attentes des vendeurs et des acheteurs se rapprochent de plus en plus, comme en témoignent le resserrement du ratio prix d’inscription/ prix de vente et la légère baisse du nombre de jours sur le marché. Par conséquent, les prix se sont largement stabilisés après un certain fléchissement en début d’année. »

Faits saillants de mai

Les ventes résidentielles nationales ont bondi de 5,5 % d’un mois à l’autre.

Les ventes mensuelles réelles (non désaisonnalisées) étaient inférieures de 5,1 % par rapport à mai 2025.

Le nombre de propriétés nouvellement inscrites a baissé légèrement de 1 % d’un mois à l’autre.

L’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) a légèrement reculé de 0,1 % d’un mois à l’autre, et de 4,1 % d’une année à l’autre.

En mai 2026, le prix moyen réel (non désaisonnalisé) des propriétés vendues au pays a augmenté de 1,5 % d’une année à l’autre.



En mai 2026, les nouvelles inscriptions ont reculé de 1 % d’un mois à l’autre. Compte tenu de la hausse des ventes en mai, le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions s’est resserré à 49,2 %, comparativement à 46,2 % en avril. La moyenne à long terme de ce ratio est de 54,8 %. On parle normalement d’un marché de l’habitation équilibré lorsque le ratio des ventes par rapport aux nouvelles inscriptions se situe entre 45 et 65 %.

« À l’instar de la météo dans de nombreuses régions du Canada cette année, le marché printanier semble avoir pris environ un mois de retard, mais les chiffres de mai ne laissent guère de doute sur le fait que l’activité reprend désormais, a déclaré Garry Bhaura, président de l’ACI. La transition entre mai et juin est généralement la période la plus active de l’année; le marché se renforce donc actuellement au moment le plus occupé de l’année. Si vous avez hésité cette année, que ce soit en tant qu’acheteur ou vendeur, en attendant un signe, c’est peut-être le moment d’agir, et la première étape consiste à contacter un courtier ou agent immobilier de votre région. »

À la fin de mai 2026, un peu plus de 200 000 propriétés étaient inscrites à la vente dans l’ensemble des systèmes MLS® canadiens sur une base non désaisonnalisée, un chiffre inchangé par rapport à l’année précédente et inférieur de 2,8 % par rapport à la moyenne à long terme pour cette période de l’année.

On comptait 4,8 mois d’inventaire à l’échelle nationale à la fin de mai 2026, une baisse par rapport aux 5,1 mois enregistrés en février, mars et avril. Ce chiffre reste très proche de sa moyenne à long terme, soit cinq mois. Sur la base d’un écart-type au-dessus et au-dessous de cette moyenne à long terme, un marché favorable aux vendeurs serait inférieur à 3,6 mois et un marché favorable aux acheteurs serait supérieur à 6,4 mois.

En mai, l’Indice des prix des propriétés MLS® (IPP MLS®) composé national a légèrement reculé de 0,1 % d’un mois à l’autre. À l'exception du mois d'avril, il s'agit de la plus faible baisse enregistrée depuis janvier 2025. Cette tendance à la stabilisation concorde avec le resserrement du ratio prix d’inscription/prix de vente et la légère baisse du nombre de jours sur le marché observés ces derniers mois. La stabilisation des prix constitue depuis longtemps un jalon important et nécessaire pour que les acheteurs finissent par revenir en grand nombre sur le marché.

L’IPP MLS® composé national (non désaisonnalisé) a reculé de 4,1 % par rapport à mai 2025, soit la plus faible baisse d’une année à l’autre enregistrée en 2026, jusqu’à présent.

À l’échelle régionale, les prix demeurent en baisse d’une année à l’autre en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, ce qui compense les hausses enregistrées dans les autres provinces.

Le prix moyen non désaisonnalisé des propriétés à l’échelle nationale était de 702 079 $ en mai 2026, soit une hausse de 1,5 % par rapport au même mois l’an dernier. Il s’agit du prix moyen mensuel le plus élevé depuis deux ans et de la première fois en 23 mois que cet indicateur dépasse la barre des 700 000 $.

Le prochain rapport de statistiques de l’ACI sera publié le mercredi 15 juillet 2026.

VEUILLEZ NOTER que les renseignements dans ce communiqué comprennent à la fois les données des systèmes MLS® sur les principaux marchés et sur les ventes réalisées à l’échelle nationale le mois précédent.

L’ACI tient à signaler que le prix moyen peut servir à déterminer les tendances au cours d’une période, mais qu’il ne désigne pas les prix réels dans les centres composés de quartiers très différents et qu’il ne tient pas compte des différences de prix d’une région géographique à l’autre. Les renseignements statistiques que renferme la présente analyse comprennent toutes les catégories de propriétés.

Les systèmes MLS® sont des systèmes de vente collaboratifs utilisés uniquement par les chambres immobilières canadiennes aux fins de la diffusion maximale des propriétés à vendre.

L’Association canadienne de l’immobilier (ACI) est l’une des plus grandes associations à vocation unique au Canada et représente plus de 155 000 courtiers et agents immobiliers détenteurs du titre REALTOR® répartis parmi 61 chambres et associations immobilières.

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